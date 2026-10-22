Les dates précises de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA en Ouzbékistan ont été annoncées

Les dates précises de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2027, qui se déroulera sur les terrains d'Ouzbékistan et d'Azerbaïdjan, ont été officiellement confirmées.

Selon la décision de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), cette compétition majeure réunissant les jeunes talents les plus prometteurs de la planète se tiendra du 17 septembre au 9 octobre 2027. Ce mondial historique est prévu pour être organisé au plus haut niveau par les deux pays frères.

Format du mondial et participants

Le championnat du monde des jeunes se déroulera dans un environnement de haute compétition :

Portée des participants : La compétition verra s'affronter les 24 meilleures équipes nationales ayant réussi les phases de qualification sur 6 continents pour le trophée principal ;

Notre représentant en tant qu'hôte : L'équipe nationale U-20 d'Ouzbékistan, dirigée par Jamoliddin Rahmatullayev, participera directement au tournoi sans passer par les qualifications en tant que pays hôte et jouera sur ses terres devant des millions de supporters.

Champion en titre et historique du mondial précédent

Avant l'édition 2027, les résultats récents du mondial des jeunes méritent également l'attention :

Hôte du tournoi 2025 : La compétition précédente s'est déroulée sur le continent sud-américain, sur les terrains du Chili ;

Podium : Lors de ce tournoi, l'équipe nationale des jeunes du Maroc a remporté le titre de champion du monde de manière sensationnelle, tandis que l'Argentine a décroché l'argent et la Colombie le bronze.

Ce tournoi mondial accueilli par l'Ouzbékistan deviendra un événement historique important, non seulement pour le sport de notre pays, mais aussi pour propulser les futures stars du football sur la scène mondiale.