Après une victoire convaincante contre la Croatie lors du premier match de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, les supporters de l'Angleterre étaient sérieusement inquiets pour la santé de leurs stars. Cependant, l'entraîneur Thomas Tuchel a dissipé tous les doutes avant le match crucial contre le Ghana. Le capitaine Harry Kane et le milieu de terrain Declan Rice sont prêts pour la prochaine rencontre. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Lors du match au Texas, terminé par un score de 4-2 contre la Croatie, Harry Kane avait marqué un doublé, contribuant largement à la victoire. Cependant, l'image de l'attaquant avec la jambe gauche bandée après le match a alimenté les rumeurs de blessure. De même, Declan Rice avait quitté le terrain à la 72e minute après s'être senti mal.

Conclusion du staff médical et explications de l'entraîneur

Les examens menés par le staff médical de l'équipe d'Angleterre ont révélé que le problème à la jambe de Harry Kane n'était pas grave, s'agissant simplement de fatigue musculaire (crampes). Le remplacement de Declan Rice était quant à lui une simple mesure de précaution. Selon Goal.com, l'état des joueurs permet pleinement leur participation au match contre le Ghana.

Thomas Tuchel a clarifié la situation lors de la conférence de presse d'après-match. « Declan a mentionné un léger inconfort au bas du dos et aux tendons sous le genou. Comme nous menions au score, nous ne voulions pas prendre de risques et l'avons sorti pour le protéger. Après le match, il a confirmé qu'il se sentait bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter », a déclaré le spécialiste allemand.

Cette nouvelle est cruciale pour l'Angleterre, car Harry Kane reste la figure centrale de l'attaque de Tuchel. Son instinct buteur et son leadership pourraient être déterminants pour décrocher les trois points face au Ghana.

De plus, le milieu de terrain d'Arsenal, Declan Rice, est considéré comme le « moteur » de l'équipe. Contre la Croatie, il a non seulement lié la défense et l'attaque, mais a également délivré une passe décisive sur corner pour le deuxième but de Kane. Son activité au milieu de terrain est l'un des facteurs clés de la domination anglaise.

L'équipe d'Angleterre est actuellement en tête de son groupe et une victoire contre le Ghana pourrait les qualifier prématurément pour les phases finales. Les supporters et les experts attendent un titre mondial des « Three Lions » sous la direction de Tuchel.