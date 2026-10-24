«Gagner de l'argent contre Trump serait génial» : Justin Gaethje veut jouer au golf avec Trump

La star de la catégorie poids légers de l'UFC Justin Gaethje le président des États-Unis Donald Trump a révélé son désir d'affronter sur un terrain de golf et que leur duel pourrait se jouer avec des paris financiers.

Dans une récente interview accordée à la journaliste Destiny McCabe, le combattant américain a partagé les détails d'une rencontre chaleureuse à la Maison-Blanche, où Trump l'a personnellement invité à jouer au golf.

« Déjeuner à la Maison-Blanche et invitation de Trump » : Comment l'accord a été conclu ?

Gaethje a récemment démontré son amour pour ce sport en participant à un tournoi de golf caritatif organisé par l'ancien champion de l'UFC Max Holloway :

Visite familiale à la Maison-Blanche : Il y a environ trois semaines, le combattant a été reçu à la Maison-Blanche accompagné de ses parents pour déjeuner avec le président américain ;

Une invitation personnelle du président : « Il m'a dit que nous devrions jouer au golf ensemble. Nous ne sommes pas des amis proches, mais Trump est un vrai passionné de ce jeu. Alors que nous déjeunions avec mes parents, il a proposé de jouer avec des paris », se souvient Gaethje ;

« Le plaisir de gagner de l'argent » : « J'ai soutenu l'idée des paris. Battre le président des États-Unis et gagner de l'argent contre lui serait tout simplement génial », a ajouté l'athlète.

Intérêt en dehors de l'octogone : Gaethje et les terrains de golf

En dehors des arts martiaux mixtes, Justin Gaethje pratique sérieusement le golf :

Organisateur expérimenté : L'athlète a déjà réussi à organiser quatre tournois de golf caritatifs à ce jour ;

Prochain événement : Son prochain tournoi est prévu pour novembre dans l'État de l'Arizona.

Pour Gaethje, qui a partagé le terrain avec de nombreux partenaires célèbres, un duel avec Donald Trump est l'un de ses plus grands rêves sportifs.