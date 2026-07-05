Le gardien de l'équipe d'Espagne Unai Simon a partagé ses réflexions sur le capitaine portugais Cristiano Ronaldo avant le huitième de finale de la Coupe du Monde face au Portugal. Le portier expérimenté considère toujours l'attaquant de 41 ans comme l'un des footballeurs les plus dangereux au monde et a rejeté les rumeurs sur la fin de sa carrière. Goal.com rapporte cela.

Bien que de nombreux experts et supporters qualifient ce tournoi de « dernière danse » de Ronaldo sur la scène internationale, Simon ne partage pas cet avis. Selon lui, l'attaquant légendaire n'a pas encore l'intention de ranger ses crampons et sa condition physique reste au plus haut niveau.

Maîtrise dans la surface de réparation

Selon Unai Simon, Cristiano Ronaldo n'est peut-être plus au sommet de sa forme d'il y a six ou sept ans, mais son sens du but et ses instincts dans la surface de réparation sont intacts. Selon le journal O Jogo, le gardien espagnol a déclaré que la clé pour neutraliser l'adversaire était de le maintenir le plus loin possible du but.

« Le Cristiano actuel en Coupe du Monde n'est pas le joueur qu'il était à son meilleur niveau il y a six ou sept ans. Mais nous devons le garder aussi loin que possible de notre surface de réparation. En finale de la Ligue des Nations, il n'a eu qu'une seule occasion dans la surface et il l'a convertie en but. Il possède cette capacité de marquer dont chaque équipe rêve », a déclaré Simon.

Le portier espagnol a également souligné l'expérience de Ronaldo. Selon lui, l'ancienne star du Real Madrid et de Manchester United est inégalée pour lire le jeu, trouver les espaces et comprendre avec ses coéquipiers. S'il se retrouve avec le ballon dans la surface de réparation, cela peut être fatal pour n'importe quelle défense.

Bruit médiatique et réalité

« Je ne pense pas que ce soit la dernière danse de Cristiano. Chaque match a sa propre importance. Aujourd'hui, il faut se concentrer sur ce qui se passe sur le terrain plutôt que sur le bruit médiatique », a ajouté le gardien. Les propos de Simon sont interprétés comme une indication que Ronaldo pourrait également participer à la prochaine Coupe du Monde.

La rencontre à venir entre le Portugal et l'Espagne n'est pas seulement la rivalité entre deux pays voisins, mais aussi un match où se jouera le destin de l'un des plus grands footballeurs de notre époque. Il est naturel que cette confrontation suscite un grand intérêt parmi les passionnés de football en Ouzbékistan, car chaque geste de Ronaldo reste au centre de l'attention du football mondial.

Pour rappel, Cristiano Ronaldo a remporté le Ballon d'Or à cinq reprises au cours de sa carrière et a été sacré champion d'Europe et vainqueur de la Ligue des Nations avec l'équipe du Portugal. Son record de buts au niveau international ne devrait pas être battu de sitôt.