Les meilleurs joueurs de la Coupe du Monde 2026 sont connus : Rodri remporte le trophée principal

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Les meilleurs joueurs de la Coupe du Monde 2026 sont connus : Rodri remporte le trophée principal

À l'issue de la Coupe du Monde 2026, les meilleurs joueurs du tournoi ont été désignés. Le milieu de terrain de l'équipe d'Espagne, Rodri, a été élu meilleur joueur de la compétition.

L'attaquant de l'équipe de France Kylian Mbappé a été sacré meilleur buteur du tournoi. Il a marqué 10 buts au cours de la compétition.

Le gardien espagnol Unai Simón a été reconnu comme le meilleur gardien. Il s'est distingué en n'encaissant qu'un seul but durant tout le tournoi.

Le prix du meilleur jeune joueur a également été décerné à un représentant espagnol. Pau Cubarsí est le lauréat de cette catégorie.

Ferran Torres a été élu homme du match de la finale. Il a offert le titre mondial à l'Espagne en marquant le but décisif à la 106e minute contre l'Argentine.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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