La Juventus évite de justesse la défaite en Sardaigne

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La Juventus évite de justesse la défaite en Sardaigne

Dans le cadre de la 6e journée de Serie A, la Juventus de Turin s'est déplacée sur l'île de Sardaigne pour affronter Cagliari. La rencontre, disputée et intense, s'est soldée par un match nul 1-1.

L'ouverture du score par les locaux a contraint les Turinois à courir après le résultat tout au long du match, mais les visiteurs ont arraché un point crucial en marquant en fin de rencontre.

Un coup rapide et un sauvetage en fin de match

La chronologie du match au stade Unipol Domus s'est déroulée comme suit :

  • Le but de Maldini et l'avantage : À la 20e minute, l'attaquant de Cagliari, Daniel Maldini, a trompé le gardien d'une frappe précise, donnant l'avantage aux hôtes — 1-0 ;

  • La pression constante des Turinois : Après avoir encaissé le but, la Juventus a pris le contrôle du jeu et s'est créé plusieurs occasions, mais la défense sarde est restée solide pendant longtemps ;

  • Le point décisif de Kolo Muani : Ce n'est qu'à la 81e minute que l'attaquant français Randal Kolo Muani a égalisé, sauvant son équipe d'une défaite inévitable — 1-1.

Situation au classement

Ce match nul affecte la lutte des deux équipes pour les places d'honneur au classement :

  • Cagliari (4e place) : Sensationnels dans le top 4, les Sardes portent leur total à 13 points et conservent leur place parmi les leaders ;

  • Juventus (6e place) : Ayant perdu deux points en Sardaigne, le club turinois reste à la 6e place du classement avec 11 points.

La lutte pour le leadership et la qualification pour la Ligue des champions devrait s'intensifier lors des prochaines journées de Serie A.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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