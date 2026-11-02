Le Real Madrid prêt à recruter le milieu de terrain de Manchester City, Enzo Fernández

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Le Real Madrid prêt à recruter le milieu de terrain de Manchester City, Enzo Fernández

Un nouveau transfert sensationnel et coûteux se prépare sur le marché européen. Le Real Madrid s'intéresse une fois de plus Manchester Cityet manifeste un intérêt sérieux pour le transfert du milieu central argentin, Enzo Fernández.

Selon les informations du célèbre insider et journaliste Ekrem Konur , le « club royal » suit de près les performances du champion du monde de 25 ans et évalue minutieusement les possibilités de le faire venir à Madrid lors du prochain mercato estival.

Un intérêt qui s'étend de Chelsea à City

L'attention des Madrilènes pour Fernández ne date pas d'hier :

  • La suite d'anciens plans : Le Real Madrid était déjà cité comme l'un des principaux prétendants lorsque le joueur défendait encore les couleurs de Chelsea à Londres ;

  • Une nouvelle étape à Manchester : Bien qu'Enzo Fernández ait rejoint Manchester Cityl'été dernier, les recruteurs madrilènes n'ont pas retiré le nom du milieu argentin de leur liste de suivi.

Une évaluation à 120 millions d'euros et un thriller entre les géants de la Liga

Ce transfert devrait être l'une des opérations les plus complexes de l'année, non seulement sur le plan financier, mais aussi en termes de concurrence :

  • Contrat jusqu'en 2031 et prix astronomique : Le contrat actuel de Fernández avec les « Citizens » court jusqu'à l'été 2031. Le portail international Transfermarkt estime actuellement la valeur marchande du joueur à 120 millions d'euros ;

  • Un « El Clásico » sur le marché des transferts ? L'insider note que dans la course pour Enzo, il n'y a pas que le Real, mais aussi deux autres géants espagnols — le FC Barcelone ainsi que l'Atlético de Madrid qui ont l'intention de participer.

Une bataille intense pour Enzo Fernández entre les principaux clubs de la Liga est attendue l'été prochain.

Enzo FernándezReal MadridManchester CityMarché des transfertsFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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