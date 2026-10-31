Elliot Anderson s'exprime sur la défaite contre Brighton

Après la défaite 0-1 à domicile contre Brighton lors de la 9e journée de Premier League, Manchester Cityle milieu de terrain Elliot Anderson s'est confié au média prestigieux Sky Sports sur les raisons de cette douloureuse défaite. Après avoir perdu des points pour la deuxième journée consécutive, les « Citizens » risquent désormais de perdre leur place de leader au classement.

Le fait de ne pas avoir concrétisé les innombrables occasions créées durant le match a été la plus grande source de regret pour le joueur anglais.

« Nous aurions pu marquer 3 ou 4 buts » : l'analyse d'Anderson

Le milieu de terrain a partagé ses réflexions sur le scénario du match et les consignes tactiques non réalisées :

« Nous avons créé beaucoup d'occasions franches. Perdre un tel match est frustrant à un point inimaginable. Malheureusement, nous n'avons pas su profiter de nos opportunités. Un autre jour, nous aurions facilement marqué 3 ou 4 buts. » « Selon les consignes du coach, nous avons effectué un marquage individuel au milieu de terrain, tandis que nos ailiers se positionnaient plus haut et plus large. Nous avons essayé d'écarter le jeu, mais au final, les occasions n'ont pas été transformées. C'est une grande leçon pour nous et un aspect sur lequel nous devons travailler. »

« Nous sommes tous déçus » : solidarité mentale et situations litigieuses

Concernant l'ambiance dans l'équipe et les décisions controversées, le joueur a souligné :

Maintenir la solidarité : « Nous sommes tous très déçus en ce moment. Nous n'avons pas été assez bons aujourd'hui. Personne n'aime perdre. Nous avions très bien commencé la saison, mais voilà que nous subissons un deuxième revers consécutif. Le plus important maintenant est de nous soutenir mutuellement et de rester unis. »

Épisodes de penalty et de main : Interrogé sur les situations litigieuses de main dans la surface adverse, Anderson a répondu : « Sur le terrain, j'ai eu l'impression qu'il y avait main, mais je n'ai pas encore vu les ralentis. »

Les regards tournés vers Leipzig : Le joueur a affirmé qu'il fallait oublier rapidement cette défaite et se concentrer sur la victoire lors du prochain match à l'extérieur contre le RB Leipzig en Ligue des champions.

Danger au classement : la 1ère place est-elle menacée ?

Actuellement, Manchester Cityest en tête du classement avec 21 points. Cependant, si les « Gunners » ne perdent pas lors du choc Arsenal - Liverpool à Londres ce week-end, ils pourraient détrôner les « Citizens ».