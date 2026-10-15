Lors du choc de la phase de ligue de l'UEFA Champions League, Manchester Citya perdu 2-4 à domicile face au champion en titre, le PSG. Après la rencontre, le portail analytique britannique influent proche des « Citizens », esteemedkompany.com a analysé et noté sur 10 les performances de tous les joueurs ayant participé au match.

Les analystes se sont particulièrement attardés sur les deux rôles différents occupés par le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abdukodir Khusanov,au cours des deux mi-temps.

Abdukodir Khusanov — 5/10 : Changement de poste et deux mi-temps contrastées

La publication britannique a commenté les actions du talent ouzbek comme suit :

Une première mi-temps difficile : Khusanov a débuté dans un rôle inhabituel de latéral droit et a rencontré de sérieuses difficultés face à la pression rapide du PSG sur ce côté. Les deux premiers buts ont été marqués suite à des attaques menées dans sa zone ;

Retour dans l'axe et stabilité : En seconde période, après le remplacement du capitaine Ruben Dias, en difficulté, Khusanov a été replacé à son poste naturel de défenseur central. Il a été beaucoup plus serein et fiable, mais ses problèmes sur le côté en première mi-temps expliquent sa note finale de 5.

Défense et gardien : Désorganisation face à la pression adverse

La ligne arrière des hôtes n'a pas résisté au pressing parisien lors des 45 premières minutes :

Gianluigi Donnarumma (5/10) : Bien que le gardien italien ait arrêté un penalty en fin de match, on attendait mieux de lui sur deux des quatre buts encaissés ;

Ruben Dias (5/10) : Le capitaine a été dépassé par le pressing intense du PSG et a été remplacé à la pause ;

Marc Guéhi (5,5/10) : En difficulté en première période, il a légèrement redressé la barre après la pause ;

Joško Gvardiol (6/10) : Il a apporté du danger en se projetant vers l'avant depuis le côté gauche.

Milieu de terrain et attaque : Qui a brillé, qui a failli ?

Le sort du match s'est joué au milieu de terrain et sur les actions offensives :

Rayan Cherki (4,5/10) — la note la plus basse : Il n'est jamais entré dans le rythme du match, a perdu beaucoup de ballons et a été remplacé à la mi-temps ;

Erling Haaland (8,5/10) : Auteur d'un doublé, il a tenté de remettre son équipe dans le match. Selon les experts, il aurait pu facilement inscrire un quadruplé un autre soir ;

Elliot Anderson (7,5/10) et Enzo Fernández (6,5/10) : Après une première mi-temps compliquée, ils ont montré un visage bien plus cohérent en seconde période ;

Antoine Semenyo et Jérémy Doku (6/10) : Ont beaucoup travaillé, mais ont manqué de précision dans le dernier geste et la finition.

Les remplaçants décisifs : Des forces qui ont changé le match

Les joueurs entrés en seconde période ont insufflé une nouvelle dynamique au jeu de City :

Ayyoub Bouaddi (8,5/10) : Le talent de 18 ans a pris le contrôle du milieu de terrain, évoluant avec aisance face à un adversaire de haut niveau ;

Iliman Ndiaye (8,5/10) : A dynamisé le côté gauche, posant de gros problèmes à la défense du PSG et délivrant une passe décisive ;

Matheus Nunes (7,5/10) : Apparu au poste de latéral droit, il a colmaté toutes les brèches et apporté de la sérénité. Selon la presse, Nunes devrait être titulaire à ce poste lors des prochains matchs.

Cette analyse de la presse britannique montre que le plan tactique initial et les choix de Maresca ont coûté cher face aux Parisiens.