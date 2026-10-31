Lors de la dernière journée de Premier League, le leader Manchester Citya subi une défaite inattendue devant ses supporters. Les hommes d'Enzo Maresca se sont inclinés 0-1 face à Brighton à l'Etihad Stadium, perdant des points pour la deuxième journée consécutive en championnat.

Le seul et unique but de la rencontre a été inscrit par Yasin Ayari suite à une erreur grossière du latéral droit des locaux, Matheus Nunes. Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, qui a disputé les 90 minutes sous le maillot des « Cityzens », Abdukodir Khusanov a décoché une frappe puissante et précise dans les toutes dernières minutes, forçant le gardien adverse Bart Verbruggen à réaliser un véritable arrêt réflexe, mais l'égalisation n'a pas été au rendez-vous.

À l'issue de la rencontre, Manchester Cityle portail influent spécialisé dans la couverture du club cityxtra.co.uk a évalué les performances individuelles des membres de l'équipe sur une échelle de 10.

Abdukodir Khusanov — 5/10 : Nouvelle mission tactique et pression adverse

Les analystes anglais ont évalué la prestation du jeune défenseur ouzbek comme suit :

« Khusanov a été contraint de quitter sa position à plusieurs reprises au cours du match. Les attaquants de Brighton lui ont opposé une résistance bien plus sérieuse que d'habitude et ont exercé un pressing actif. Les visiteurs ont tenté de tirer profit du fait que Khusanov s'adapte encore à son rôle hybride entre latéral droit et défenseur central ».

Notes de la défense et du milieu de terrain

Gianluigi Donnarumma (6/10) : Rien à lui reprocher sur le but encaissé. Bien qu'il ait été à l'aise balle au pied, une mauvaise passe en seconde période a failli offrir un deuxième but à l'adversaire ;

Matheus Nunes (5/10) : A commis l'erreur fatale sur le seul but et n'a pas su se rattraper. Son seul point positif est d'avoir couru jusqu'au bout sans abandonner ;

Rúben Dias (5,5/10) : Bien qu'il ne soit pas le principal responsable de la défaite, il n'a pas su organiser la défense de manière adéquate ;

Joško Gvardiol (6/10) : Actif en attaque, mais des incompréhensions avec Doku ont été observées et il doit assumer ses responsabilités sur le côté où le but a été marqué ;

Ayyoub Bouaddi (6/10) : A subi la pression d'un milieu de terrain adverse physiquement puissant. Malgré une bonne technique, ce match sera une grande leçon pour lui ;

Elliot Anderson (6/10) : Match difficile. Bien qu'il se soit un peu réveillé en seconde période, il n'a pas pu rivaliser avec le milieu solide de Brighton ;

Enzo Fernández (6/10) : A délivré quelques belles passes, mais sans résultat concret. Les experts ont souligné qu'il est difficile de comprendre pourquoi il est titulaire chaque semaine.

Ligne d'attaque et remplaçants

Iliman Ndiaye (6,5/10) : A été le joueur le plus actif de City en attaque. Il a constamment créé le danger avec ses percées et ses dribbles, il n'a manqué que le but ;

Erling Haaland (6/10) : Journée sans. Avant même qu'il puisse tenter quelque chose, le capitaine adverse Lewis Dunk l'a parfaitement muselé ;

Jérémy Doku (5,5/10) : Son coefficient d'efficacité a été très faible ;

Rayan Cherki (6,5/10) : Entré en jeu, il a dynamisé le match. Bien qu'il ait créé d'excellentes situations pour Fernández et Nunes, ses coéquipiers n'ont pas su en profiter ;

Nico O'Reilly (6/10) : A eu un impact positif sur le rythme du jeu, mais sans efficacité dans le dernier geste.

Après cette deuxième défaite consécutive, le staff technique de Manchester City doit résoudre d'urgence les problèmes en défense et au milieu de terrain, car l'équipe a un match important à l'extérieur en Ligue des Champions.