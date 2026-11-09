«Ce combat revanche n'aura jamais lieu» : Abdel-Aziz répond fermement aux prétentions de Topuria

L'un des managers les plus influents du monde de l'UFC, Ali Abdel-Aziz, a catégoriquement rejeté la possibilité d'un second combat (revanche) entre son client, la star des poids légers, Justin Gaethje, et l'ancien leader de la division, Ilia Topuria. Le manager a mis fin aux spéculations sur une éventuelle revanche.

Auparavant, le combattant hispano-géorgien surnommé «El Matador» avait affirmé dans une interview que la revanche contre Gaethje était inévitable. Cependant, le camp de Gaethje a exprimé une position totalement opposée.

«Son frère lui a sauvé la vie» : la déclaration d'Abdel-Aziz

Sur ses réseaux sociaux, le manager a réagi vivement en soulignant les lourds dégâts physiques subis par Topuria lors de leur dernier affrontement :

Refus total de la revanche : «Ce combat revanche n'aura jamais lieu et je soutiens pleinement cette décision. En arrêtant le combat après le quatrième round, son frère (Aleksandre Topuria) a en réalité sauvé la vie d'Ilia» ;

Les conséquences des coups de Gaethje : «Il est très difficile pour un athlète de revenir à son niveau après un choc aussi violent. J'ai vu Justin infliger de tels dégâts à de nombreux adversaires, et aucun d'entre eux n'a eu une récupération facile. Je souhaite seulement bonne chance à Gaethje», a écrit le manager.

Abdel-Aziz a ajouté qu'il ne croit pas personnellement que Topuria puisse revenir dans l'octogone aussi fort et performant qu'avant après avoir subi de tels coups.

Le plan de Topuria : entraînement en janvier et 3 adversaires ciblés

Malgré les critiques et les doutes, Ilia Topuria est déterminé à relancer sa carrière :

Calendrier de récupération : Le combattant a annoncé qu'il reprendrait un entraînement complet en janvier prochain ;

Date de retour dans l'octogone : Il prévoit de combattre officiellement entre le printemps et l'été, d'avril à juin. Il prévoit de revenir pour un combat officiel durant cette période ;

Prétendants visés : Pour son retour, il envisage trois grandes stars : Justin Gaethje,, le combattant britannique sensationnel Paddy Pimblett et le prétendant russe Arman Tsarukyan. Il étudie ces candidatures.

Analyse comparative de la situation

Indicateur / Partie Position d'Ilia Topuria Position de Justin Gaethje et son équipe Attitude envers la revanche Le combat est inévitable et sera organisé La revanche n'aura jamais lieu, les portes sont fermées Date de retour Avril–juin 2027 Jugé dangereux de reprendre un combat aussi dur si tôt Adversaires potentiels Gaethje, Tsarukyan, Pimblett Nouveaux prétendants et course au titre

Le refus du camp de Gaethje pourrait forcer Topuria à se tourner vers d'autres options, notamment Paddy Pimblett ou Arman Tsarukyan.