Après la fusillade sanglante de Cracovie, les corps des parents et de la sœur du suspect ont été retrouvés

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Après la fusillade sanglante de Cracovie, les corps des parents et de la sœur du suspect ont été retrouvés

Dans le cadre de l'enquête sur la fusillade de masse survenue le 7 novembre à Cracovie, en Pologne, il a été révélé que les parents et la sœur du suspect de 24 ans ont également été tués. Leurs corps ont été découverts dans un appartement situé à Ostrowiec Świętokrzyski, à environ 200 kilomètres de Cracovie.

Selon la police locale, les victimes sont un homme de 53 ans et deux femmes de 52 et 21 ans. Il a été confirmé plus tard qu'il s'agissait du père, de la mère et de la sœur du suspect. Les examens préliminaires ont révélé des blessures par balle sur les corps. Sept armes à feu ont également été saisies dans l'appartement.

Rappelons que le 7 novembre, un individu de 24 ans a pénétré en voiture sur la Grand-Place du centre historique de Cracovie et a ouvert le feu sur des passants au hasard. L'incident a fait six morts et 16 blessés. Parmi les victimes figuraient deux policiers.

Le suspect, blessé lors d'un échange de tirs avec la police, a été arrêté et hospitalisé dans un état grave. Cependant, il a été annoncé qu'il est décédé à l'hôpital le matin du 9 novembre.

Le ministre polonais de l'Intérieur, Marcin Kierwiński, a déclaré que le suspect s'intéressait aux idéologies d'extrême droite. Néanmoins, l'enquête sur les causes et les mobiles exacts des attaques se poursuit. Les autorités chargées de l'enquête supposent qu'une seule personne pourrait être impliquée dans la fusillade de Cracovie et la mort des membres de sa famille.

Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a qualifié l'attaque de Cracovie d'acte terroriste. En raison de la tragédie, un deuil national a été décrété dans le pays les 8 et 9 novembre.

Fusillade de CracoviePologneDonald TuskMarcin KierwińskiFaits divers
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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