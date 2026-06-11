Asaubayeva : Mon salaire a été réduit par trois, j'ai fait appel au Président (vidéo)

Bibisara Asaubayeva, célèbre joueuse d'échecs kazakhe, grand maître international et l'une des leaders du classement mondial féminin, a envoyé un message vidéo au président du pays, Kassym-Jomart Tokaïev. L'athlète a annoncé que le ministère des Sports avait réduit son salaire par trois. Elle a rapporté cela sur sa page Instagram.

La joueuse d'échecs a souligné que bien qu'elle ait remporté le prestigieux tournoi Norway Chess 2026, les travaux de préparation de cette compétition ont été réalisés à ses propres frais et avec le soutien de ses parents. De plus, les analystes et les secondants qui ont travaillé dans son équipe n'ont toujours pas été payés pour leur travail.

Dans son appel, Bibisara Asaubayeva a souligné qu'il y a très peu de champions du monde d'échecs dans le pays et a attiré l'attention sur les problèmes du système de soutien aux athlètes. Selon elle, le prix alloué par le ministère des Sports pour une victoire au championnat du monde n'est que de 2 000 dollars. Les médaillés olympiques reçoivent, eux, 250 000 dollars.

La joueuse d'échecs a également annoncé que le salaire versé par l'État depuis 2023 avait été réduit par trois en 2025 après la nomination d'un nouveau ministre des Sports. Parallèlement, elle a noté qu'elle n'avait jamais reçu de salaire mensuel de la part de la Fédération kazakhe des échecs.

Elle a déclaré qu'au début de cette année, elle avait remporté sa troisième médaille d'or au championnat du monde de blitz et s'était qualifiée pour le tournoi des candidates au titre mondial féminin. Cependant, faute de fonds suffisants pour une préparation adéquate à cette compétition importante, son équipe a été contrainte de travailler à distance.

Asaubayeva a souligné que les promesses de soutien faites par l'État n'ont pas été tenues et que ses appels envoyés à divers organismes sont restés sans réponse.

Pour information, Bibisara Asaubayeva a récemment assuré sa victoire avant terme lors du prestigieux tournoi Norway Chess à Oslo, entrant dans l'histoire en tant que première joueuse d'échecs kazakhe à obtenir un tel résultat. De plus, selon le classement FIDE mis à jour, elle est montée à la première place du classement mondial féminin.