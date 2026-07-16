Que s'est-il dit lors de la dispute entre Messi et Bellingham ?

La demi-finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Argentine et l'Angleterre est restée gravée dans les mémoires non seulement pour ses buts dramatiques en fin de match, mais aussi pour les tensions sur le terrain. Dans l'un de ces épisodes, Lionel Messi et Jude Bellingham se sont disputés au sujet d'une décision arbitrale.

La discussion a commencé après une faute

Sur les vidéos diffusées, on voit Messi et Bellingham discuter de la décision prise par l'arbitre. Selon les sources ayant interprété la lecture labiale, le capitaine argentin a affirmé qu'il n'y avait pas faute dans cette situation.

« Pour moi, ce n'est pas une faute. C'est la première décision que l'arbitre prend en notre faveur », a déclaré Messi.

Bellingham, quant à lui, n'était pas d'accord avec le joueur argentin :

« Non, non. C'était une faute », a répondu le milieu de terrain anglais.

Par la suite, Messi a réitéré son point de vue, soulignant qu'il s'agissait de la première décision prise en faveur de l'Argentine.

Pourquoi le match a-t-il été si tendu ?

Le match Angleterre-Argentine a été marqué dès le début par un rythme élevé et de nombreux duels physiques. La rivalité historique entre les deux sélections, l'enjeu d'une place en finale et chaque décision arbitrale ont exacerbé les émotions des joueurs.

The Guardian a décrit la rencontre comme une demi-finale riche en confrontations intenses. L'épisode entre Messi et Bellingham faisait partie de ce match sous haute tension.

Plus qu'une animosité personnelle, cela ressemble à une divergence d'opinion sur l'arbitrage et à une collision d'émotions lors d'un match à gros enjeux.

La dispute sur le terrain n'a pas affecté le résultat

L'Angleterre a pris l'avantage en seconde période grâce à un but d'Anthony Gordon. Cependant, l'Argentine a exercé une forte pression en fin de match pour renverser la situation.

Enzo Fernández a égalisé à la 85e minute, tandis que Lautaro Martínez, entré en jeu, a marqué le but de la victoire dans le temps additionnel. L'Argentine s'est imposée 2-1 et a atteint la finale de la Coupe du Monde pour la deuxième fois consécutive.

Événement principal Résultat L'Angleterre ouvre le score 55e minute L'Argentine égalise 85e minute But de la victoire pour l'Argentine temps additionnel Score final 2:1

Messi est redevenu une figure décisive

Bien que Messi, âgé de 39 ans, n'ait pas marqué en demi-finale, il a dirigé les attaques argentines et a été d'une aide précieuse dans les moments cruciaux.

Sa vision du jeu et sa gestion du rythme ont été l'un des problèmes majeurs pour la défense anglaise. The Guardian a noté que l'influence de Messi s'est accrue vers la fin du match et qu'il a joué un rôle central dans la remontada argentine.

La dispute avec Bellingham a également montré à quel point Messi était impliqué émotionnellement dans le match. Il a surveillé les décisions arbitrales, communiqué avec ses coéquipiers et porté l'équipe jusqu'aux moments décisifs.

Maintenant, la finale contre l'Espagne

L'Argentine affrontera l'Espagne lors de la finale de la Coupe du Monde 2026, le 19 juillet. L'Espagne avait battu la France 2-0 lors de la première demi-finale.

L'Angleterre, quant à elle, a manqué l'occasion d'atteindre la finale. Mais la brève dispute entre Messi et Bellingham est devenue l'un des épisodes les plus commentés de cette demi-finale.

Selon vous, s'agit-il d'une simple discussion de football ou cela montre-t-il également un mécontentement vis-à-vis de l'arbitrage ?