L'Ouzbékistan proche d'un match amical contre la Russie : les détails

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L'Ouzbékistan proche d'un match amical contre la Russie : les détails

L'équipe nationale d'Ouzbékistan pourrait disputer un match amical lors de la fenêtre FIFA de novembre 2026 contre la Russie ou l'Arabie saoudite. Le vice-président de l'Association de football d'Ouzbékistan (UFA), Odil Ahmedov, a annoncé que les négociations à ce sujet sont dans leur phase finale.

Sport24.ru Selon les informations relayées par le média, les discussions avec l'Union russe de football (RFU) ont bien progressé et les parties sont très proches d'un accord.

Odil Ahmedov : « Nous sommes sur le point de conclure un accord »

Le représentant de la direction de l'UFA a clarifié l'état actuel des négociations et le choix de l'adversaire :

  • Dialogue avec la Russie : « En effet, nous sommes en discussion avec l'Union russe de football et nous sommes très proches d'un accord pour organiser un match amical entre l'Ouzbékistan et la Russie en novembre. Le désir d'affronter cet adversaire est apparu dès l'été, et nous continuons actuellement à discuter de tous les détails », a déclaré Odil Ahmedov.

  • L'option Arabie saoudite et la sécurité : « Nous sommes actuellement en négociation avec deux adversaires potentiels : la Russie et l'Arabie saoudite. Selon le plan, le match contre les Saoudiens devait avoir lieu à Riyad, mais pour des raisons de sécurité, nous avons proposé de déplacer la rencontre à Tachkent. La partie saoudienne n'a pas encore accepté cette condition », a-t-il ajouté.

  • Où aura lieu le match : Si l'option saoudienne ne se concrétise pas, la rencontre contre la Russie aura très probablement lieu à Tachkent. Parallèlement, la partie russe a également exprimé son souhait d'accueillir le match sur son terrain, c'est pourquoi les discussions sur le choix du stade se poursuivent.

  • Décision finale avec Cannavaro : « Pour parvenir à un accord définitif, nous devons discuter de toutes les questions avec l'entraîneur principal de notre équipe nationale, Fabio Cannavaro. Nous espérons organiser avec succès ce match prestigieux en novembre. »

Résultats automnaux de l'équipe nationale

Sous la direction de Fabio Cannavaro, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a passé une série de tests sérieux en septembre et octobre :

  • Victoires convaincantes : Lors des matchs disputés à Tachkent, nos joueurs ont battu l'Iran, considéré comme l'une des meilleures équipes d'Asie, sur le score de 3:1et la Syrie sur le score de 4:1. défaite infligée ;

  • Test à l'extérieur : Lors du dernier match amical, notre équipe s'est déplacée pour affronter la Corée du Sud et s'est inclinée sur le score de 0:2. défaite concédée.

Les matchs amicaux internationaux de novembre serviront de terrain d'essai important pour perfectionner le style de jeu sous le nouveau staff technique et accumuler des points au classement FIFA.

Association de football d'OuzbékistanOdil AhmedovFabio CannavaroUnion russe de footballFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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