Trois boxeurs ouzbeks en lice : la carte complète du tournoi « IBA.PRO 20 » dévoilée

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Trois boxeurs ouzbeks en lice : la carte complète du tournoi « IBA.PRO 20 » dévoilée

Le prochain tournoi prestigieux de boxe professionnelle « IBA.PRO 20 » se tiendra à Naberejnye Tchelny, en Russie. Au cours de cette soirée, trois grands boxeurs ouzbeks — Mirazizbek Mirzaxalilov, Havasbek Asadullayev et Xalimjon Mamasoliyev — disputeront leurs combats.

Les organisateurs ont officiellement dévoilé la carte complète de la compétition, prévue le 14 août.

Mirazizbek Mirzaxalilov disputera le titre IBF European

Dans l’un des combats les plus attendus du tournoi et les plus importants pour les supporters ouzbeks, le champion du monde et d’Asie de boxe amateur, notre talentueux boxeur Mirazizbek Mirzaxalilov (5-0, 4 KO) disputera un combat pour le titre.

Dans ce duel en 10 rounds chez les super-coqs, Mirzaxalilov montera sur le ring pour affronter l’invaincu Russe Chingiz Natirov (10-0, 5 KO) pour la ceinture de champion IBF European.

De sérieux défis pour Havasbek Asadullayev et Xalimjon Mamasoliyev

Deux autres boxeurs ouzbeks disputeront leur prochain combat important dans le cadre du tournoi :

  • Havasbek Asadullayev (8-0, 5 KO) : Dans un combat en 10 rounds chez les welters, il affrontera le boxeur russe expérimenté et invaincu Sergey Lubkovich (20-0-2, 12 KO), qui n’a jamais connu la défaite.

  • Xalimjon Mamasoliyev : Chez les lourds-légers, il se mesurera au Russe expérimenté et redoutable puncheur Yuriy Kashinskiy pour un combat de force.

Le combat vedette du tournoi « IBA.PRO 20 »

Le combat principal du tournoi (Main Event) se déroulera chez les super-moyens pour la ceinture IBF European. Le champion du monde de boxe amateur, le Russe Jambulat Bijamov (3-0), médaillé de bronze des championnats du monde, qui défend les couleurs de la Serbie, Vladimir Mironchikov (8-0, 6 KO), s’affronteront.

La carte complète du tournoi « IBA.PRO 20 » :

  1. Super-moyens (ceinture IBF European, 10 rounds) :

    Jambulat Bijamov (3-0, Russie) — Vladimir Mironchikov (8-0, 6 KO, Serbie)

  2. Welters (ceinture IBF Youth, 10 rounds) :

    Ruslan Selimyan (14-0, 8 KO, Russie) — Ivan Kambagire (9-2-1, 4 KO, Ouganda)

  3. Légers (ceinture IBF Youth, 10 rounds) :

    Mixail Grigoryan (9-0, 2 KO, Russie) — Genri Otemba (9-1, 5 KO, Ouganda)

  4. Super-coqs (ceinture IBF European, 10 rounds) :

    Chingiz Natirov (10-0, 5 KO, Russie) — Mirazizbek Mirzaxalilov (5-0, 4 KO, Ouzbékistan)

  5. Super-plumes (6 rounds) :

    Amin Abdullin (2-0, 1 KO, Russie) — Adilet Kurmetov (3-0, 1 KO, Kazakhstan)

  6. Welters (10 rounds) :

    Sergey Lubkovich (20-0-2, 12 KO, Russie) — Havasbek Asadullayev (8-0, 5 KO, Ouzbékistan)

  7. Super-moyens (Coupe du maire de Naberejnye Tchelny, 6 rounds) :

    Sergey Sergeyev (2-0, 2 KO, Russie) — Nekruz Salimov (1-0, 1 KO, Tadjikistan)

  8. Lourds-légers :

    Yuriy Kashinskiy (Russie) — Xalimjon Mamasoliyev (Ouzbékistan)

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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