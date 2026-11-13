Passes coûteuses : pourquoi Donnarumma multiplie-t-il les erreurs fatales ?

Le gardien de l'équipe nationale d'Italie et de Manchester City Gianluigi Donnarumma est à nouveau sous le feu des critiques pour ses erreurs ayant offert des buts à ses adversaires. Lors du match choc contre la France (3-1) comptant pour la 5e journée de la Ligue des nations de l'UEFA, une nouvelle bévue du célèbre portier a conduit à un but.

Une erreur grave contre la France

À peine 10 minutes après le début de la rencontre, Gianluigi Donnarumma a tenté une relance courte dans l'axe depuis sa surface de réparation. Sa tentative a échoué, permettant à l'ailier de l'équipe de France, Michael Olise , de récupérer le ballon, d'éliminer le défenseur et d'ouvrir le score d'une frappe précise.

Cette situation est entrée dans l'histoire comme la 38e erreur du gardien ayant conduit à un but encaissé. Selon les statistiques, Donnarumma a commis 31 de ces erreurs en clubet 7 avec l'équipe nationale d'Italie .

Statistiques des erreurs de Donnarumma Indicateurs et détails Nombre total d'erreurs 38 (approche les 40) Erreurs en club 31 (dont avec Manchester City) Erreurs en sélection 7 (avec l'équipe nationale d'Italie) Dernière erreur en date But marqué par Michael Olise contre la France

Erreurs cette saison et problèmes à Manchester City

Rappelons que les erreurs du talentueux portier cette saison ne se limitent pas à la sélection. Lors de matchs décisifs avec Manchester City, il a également offert des occasions à ses adversaires. Notamment, ses erreurs lors des matchs contre Leipzig, Aston Villa et Coventry ont été vivement critiquées par les supporters et les experts.

Selon vous, le jeu au pied des gardiens de classe mondiale et ces erreurs risquées sont-ils un danger inévitable du football moderne ou une exigence des entraîneurs ? Donnez votre avis en commentaire !