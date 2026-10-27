Décision surprise de Maresca : à quel poste Husanov jouera-t-il contre Brighton ?

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Décision surprise de Maresca : à quel poste Husanov jouera-t-il contre Brighton ?

Après avoir concédé sa première défaite de la saison (1-2) sur le terrain d'Aston Villa lors de la dernière journée de Premier League, Manchester Citydoit immédiatement redresser la barre. Les « Citizens » d'Enzo Maresca passeront leur prochain test important lors du 4e tour de la Carabao Cup contre Brighton.

Evening Standard et Sports Mole rapportent qu'en raison d'un calendrier surchargé et des récents échecs, le staff technique procédera à une large rotation. Surtout, le talentueux défenseur ouzbek Abdukodir Khusanov est attendu titulaire pour ce match de coupe.

Défense et gardien : Rulli remplace Donnarumma, Khusanov dans l'axe ou sur le côté ?

Les erreurs grossières et les signes de fatigue constatés contre Aston Villa poussent à introduire de nouveaux noms en défense :

  • Changement dans les buts : Gianluigi Donnarumma, jugé coupable sur le deuxième but contre Aston Villa, sera mis sur le banc ; il sera remplacé par Gerónimo Rulli, qui a fait des débuts réussis en coupe le mois dernier contre Norwich (5-0) ;

  • La polyvalence d'Abdukodir Khusanov : En raison de l'indisponibilité de Matheus Nunes, touché aux muscles, Maresca devrait faire confiance à Rico Lewis ou Abdukodir Khusanov au poste de latéral droit ;

  • Le bastion central : Si Khusanov n'est pas utilisé sur le côté, il deviendra le leader de l'axe défensif ; il sera associé à Marc Guéhi, critiqué pour ses erreurs, à l'expérimenté Rúben Dias ou au jeune Vitor Reis ;

  • Flanc gauche : La concurrence fait rage entre Nico O'Reilly et Joško Gvardiol pour ce poste de latéral.

Milieu et attaque : Repos pour Haaland, le nouveau buteur de 17 ans sur le terrain

Maresca a décidé de préserver ses stars et de redistribuer les forces :

  • Samba, 17 ans, remplace Haaland : Erling Haaland, qui a joué 90 minutes contre Aston Villa après son retour de blessure, sera mis au repos complet ; il sera remplacé par le prodige de 17 ans Floyd Samba , auteur d'un doublé en coupe contre Norwich ;

  • Renouvellement du milieu : Ayoub Bouaddi et Mateo Kovačić, restés sur le banc lors du dernier match, devraient débuter, permettant à Elliot Anderson et Enzo Fernández de souffler ;

  • Foden de retour : Phil Foden, en grande forme avec 4 buts lors des deux derniers matchs à domicile, est le favori pour remplacer Rayan Cherki au poste de numéro 10.

Composition probable deManchester City contre Brighton

Ligne

Joueurs

Gardien

Gerónimo Rulli

Défenseurs

Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Nico O'Reilly

Milieu central

Ayoub Bouaddi, Mateo Kovačić

Milieux offensifs

Rayan Makeydu (ou Allan), Phil Foden, Jérémy Doku

Avant-centre

Floyd Samba

Leaders au repos

Gianluigi Donnarumma, Erling Haaland, Enzo Fernández

Ce match contre Brighton est un test crucial pour Manchester City, non seulement pour atteindre les quarts de finale, mais aussi pour permettre à Abdukodir Khusanov et aux jeunes remplaçants de prouver leur valeur.

Abdukodir KhusanovManchester CityCarabao CupPremier League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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