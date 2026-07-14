Coupe du Monde 2026 : Les compositions officielles pour France — Espagne

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Coupe du Monde 2026 : Les compositions officielles pour France — Espagne

Les compositions officielles pour l'un des chocs les plus attendus des demi-finales de la Coupe du Monde 2026, opposant la France à l'Espagne, ont été dévoilées. Le coup d'envoi sera donné à 00h00 (heure de Tachkent).

Un pas vers la finale : deux géants sur le terrain

Le vainqueur de ce match décrochera son billet pour la finale de la Coupe du Monde. C'est pourquoi la France et l'Espagne ont décidé d'aligner leurs équipes les plus compétitives.

D'un côté Kylian Mbappé à la tête de la France, et de l'autre, une Espagne qui s'appuie sur des joueurs comme Lamine Yamal, Rodri et Dani Olmo.

Ce n'est pas juste une demi-finale, c'est une finale avant l'heure.

Composition de l'Espagne : Yamal et Oyarzabal en attaque

Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a fait confiance à Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal et Álex Baena en attaque.

Au milieu de terrain, Rodri, Dani Olmo et Fabián Ruiz seront à la manœuvre. En défense, Cucurella, Laporte, Pau Cubarsí et Pedro Porro seront titulaires.

Composition de l'Espagne :

Poste

Joueur

Gardien

Unai Simón

Défense

Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella

Milieu

Rodri, Dani Olmo, Fabián Ruiz

Attaque

Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena

Le plan de l'Espagne est clair : possession de balle, passes rapides et création de danger sur les ailes via Yamal.

Composition de la France : Mbappé titulaire

L'équipe de France aligne également ses stars. Kylian Mbappé évoluera en pointe.

Derrière lui, on retrouve Bradley Barcola, Michael Olise et Ousmane Dembélé. Au milieu, le duo Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni sera présent.

Composition de la France :

Poste

Joueur

Gardien

Mike Maignan

Défense

Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne

Milieu

Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot

Attaque

Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Kylian Mbappé

L'arme fatale de la France est la vitesse. Mbappé, Dembélé et Barcola chercheront les espaces dans le dos de la défense espagnole.

Duel clé : Mbappé contre Yamal

C'est l'une des intrigues centrales de cette demi-finale : le duel entre Mbappé et Yamal.

Mbappé est le leader incontesté de la France. Il peut marquer, délivrer une passe décisive ou briser la défense adverse à lui seul.

Yamal est l'une des jeunes pépites les plus dangereuses de l'Espagne. Ses dribbles et ses décisions imprévisibles pourraient poser de sérieux problèmes à la défense française.

Il y a aussi un choc des générations : Mbappé est déjà une superstar, tandis que Yamal devient le symbole d'une nouvelle ère du football mondial.

Où le match peut-il se décider ?

Le milieu de terrain sera crucial. Pour l'Espagne, Rodri doit dicter le tempo. Pour la France, Tchouaméni et Rabiot tenteront de casser le rythme des passes espagnoles.

Point clé

Qu'est-ce qui fera la différence ?

Duel Rodri — Tchouaméni

qui dominera l'entrejeu ?

Aile Yamal — Digne

L'Espagne pourra-t-elle créer le danger ?

Mbappé — Cubarsí/Laporte

Comment la France exploitera-t-elle les contres ?

Olise et Dembélé

Opportunité d'ouvrir la défense espagnole sur les ailes

Si l'Espagne garde le ballon et accule la France, le match suivra le plan de de la Fuente. Si la France trouve des espaces pour ses contres rapides, l'Espagne sera en grande difficulté.

Le nom du premier finaliste sera connu

Le match entre la France et l'Espagne débutera à 00h00. Le vainqueur ira en finale de la Coupe du Monde 2026.

L'Espagne, championne d'Europe en titre, veut prouver sa valeur sur la scène mondiale. La France veut atteindre une nouvelle finale et confirmer sa régularité dans les grands tournois.

Il y a beaucoup de stars dans ce match. Mais en demi-finale, ce n'est parfois pas le plus grand nom qui gagne, mais celui qui prend les meilleures décisions.

Selon vous, qui ira en finale : la France de Mbappé ou l'Espagne de Yamal ?

FranceEspagneKylian MbappéLamine YamalRodri
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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