Roberto Mancini revient à la tête de l'équipe nationale d'Italie

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Roberto Mancini revient à la tête de l'équipe nationale d'Italie

Une rotation inattendue et sensationnelle des entraîneurs est sur le point de se produire dans le football européen. Selon les dernières informations fiables de l'initié renommé Gianluca Di Marzio, le spécialiste expérimenté Roberto Mancini est très proche de revenir en tant que sélectionneur de l'équipe nationale d'Italie. La source indique que les négociations entre le mentor de 61 ans et la Fédération italienne de football sont entrées dans leur phase finale, et les parties signeront un contrat à long terme jusqu'en 2030. Selon le nouvel accord, le salaire annuel du maestro italien devrait s'élever à 2 millions d'euros.

Ce n'est pas la première fois que l'entraîneur expérimenté dirige la Squadra Azzurra. Mancini a précédemment géré avec succès l'équipe nationale de son pays de 2018 à 2023. Sous sa direction, les Italiens ont connu une renaissance unique, remportant le Championnat d'Europe 2021 et montant sur le trône continental. Cependant, l'équipe a ensuite fait face à une crise, manquant de manière inattendue la qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, ce qui a conduit au départ du spécialiste. Il a également passé quelque temps à travailler avec l'équipe nationale d'Arabie saoudite.

Le recours de l'équipe nationale d'Italie à son ancien et fiable mentor n'est pas fortuit. En mars de cette année, après un nouvel échec et des matchs malchanceux lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, la fédération de football du pays a décidé de limoger l'ancien sélectionneur Gennaro Gattuso. Désormais, les représentants de la péninsule apennine visent à revitaliser l'équipe sous la direction de Mancini et à restaurer l'ancienne gloire avant la Coupe du Monde mondiale de 2030.

Suivez la nouvelle ère de Roberto Mancini avec l'équipe nationale d'Italie, les réformes tactiques attendues et les dernières nouvelles brûlantes du football européen toujours avec nous sur les pages de Zamin !

Roberto ManciniItalieGianluca Di MarzioArabie saouditeGennaro Gattuso
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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