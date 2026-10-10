Un entraîneur légendaire géorgien prend officiellement les rênes de notre équipe nationale

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Un entraîneur légendaire géorgien prend officiellement les rênes de notre équipe nationale

Le judo ouzbek est à l'aube d'un changement historique majeur. Un expert géorgien renommé et hautement qualifié, Lasha Gujejiani, a été officiellement nommé entraîneur-chef de l'équipe nationale de judo d'Ouzbékistan.

Le président de la Fédération de judo d'Ouzbékistan, Azizjon Kamilov, et Lasha Gujejiani ont signé un contrat de coopération officiel. Cette nomination constitue une étape stratégique pour propulser le judo ouzbek vers de nouveaux sommets et conquérir des titres lors des compétitions prestigieuses à venir.

Succès dès les débuts : résultats brillants en Suisse et au Japon

Gujejiani a déjà commencé à travailler avec l'équipe et ses premières compétitions ont montré une grande efficacité :

  • Succès au « Lausanne Grand Slam 2026 » : Cette compétition prestigieuse organisée en Suisse a été le premier test pour l'expert géorgien à la tête de l'équipe d'Ouzbékistan. Notre équipe nationale y a remporté 1 médaille d'or, 2 d'argent et 2 de bronze, se classant dignement dans le Top 6 parmi 77 pays participants ;

  • Vice-champion aux XXe Jeux asiatiques : Lors des Jeux asiatiques organisés au Japon, les judokas ouzbeks ont fait preuve d'une technique exceptionnelle et ont remporté 2 médailles d'or, 2 d'argent et 3 de bronze. Au classement général, ils ont décroché la 2e place, juste derrière le Japon, pays hôte.

Un entraîneur légendaire géorgien prend officiellement les rênes de notre équipe nationale

La vaste expérience de l'entraîneur : Olympiades et Championnats du monde

Lasha Gujejiani est l'un des experts les plus expérimentés du judo mondial, avec son propre nom et son style :

  • 5 années victorieuses avec l'équipe de Géorgie : Avant d'arriver à Tachkent, il a dirigé l'équipe nationale de Géorgie pendant cinq ans ;

  • Podiums olympiques : Sous la direction de Gujejiani, les judokas géorgiens ont remporté aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 un total de 1 médaille d'or, 3 d'argent, et aux Jeux olympiques de Paris 2024 ils ont décroché 1 médaille d'or et 2 d'argent ;

  • Or historique par équipe : En 2025, sous sa direction, l'équipe géorgienne a été inégalée lors des épreuves par équipe des championnats du monde, signant un titre mondial historique ;

  • Carrière sportive personnelle : Lasha lui-même s'est fait un nom en tant qu'athlète puissant sur le tatami, étant médaillé aux championnats du monde à deux reprises au cours de sa carrière.

Objectif principal : les Jeux olympiques de Los Angeles 2028

La Fédération de judo d'Ouzbékistan a exprimé sa confiance dans le fait que la riche expérience, la méthodologie moderne et l'esprit de victoire du nouvel entraîneur-chef porteront le potentiel de l'équipe nationale vers de nouveaux sommets.

Les entraînements dirigés par Gujejiani sont désormais orientés vers l'objectif principal : enregistrer les meilleurs résultats de l'histoire du judo national lors des Jeux olympiques d'été qui se tiendront à Los Angeles, aux États-Unis, en 2028.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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