Khamzat Chimaev offre 1 million de dollars à Sean Strickland pour une revanche

La rivalité entre Khamzat Chimaev et Sean Strickland s'intensifie. Après sa défaite lors du premier combat, l'ancien champion poids moyen de l'UFC a défié son rival américain pour une revanche et a déclaré être prêt à lui payer 1 million de dollars pour cela.

L'appel de Chimaev est bien plus agressif qu'une simple demande de revanche. Il a proposé à Strickland de choisir lui-même le lieu du combat.

« Envoie-moi ton adresse »

Le 5 octobre, sur son compte X, Chimaev s'est adressé directement à Strickland :

« Strickland, je te paie 1 million de dollars. Envoie ton adresse et viens, on se bat. Dans la cage ou ailleurs, peu importe. »

Ainsi, Chimaev a montré qu'il n'est même pas prêt à attendre le processus officiel de l'UFC pour organiser la revanche. Cependant, cette déclaration ne signifie pas encore un contrat de combat officiel ou une revanche validée par l'UFC . Strickland n'a pas encore répondu à cette offre d'un million de dollars.

Le premier combat s'est soldé par une défaite historique pour Chimaev

Leur première confrontation a eu lieu le 9 mai 2026 lors de l'UFC 328.

Ce soir-là, Chimaev défendait son titre des poids moyens, mais Strickland l'a battu pour s'emparer de la ceinture. Le sort du combat a été décidé par une décision partagée des juges : deux ont donné Strickland vainqueur, tandis qu'un a voté pour Chimaev.

Ce résultat a marqué la première défaite de la carrière professionnelle de Chimaev.

C'est pourquoi la revanche est vue par « Borz » non seulement comme une chance de récupérer le titre, mais aussi comme un moyen de régler ses comptes.

Pourquoi la question de la revanche revient-elle sur le devant de la scène ?

Le prochain adversaire de Chimaev n'est pas encore déterminé. Parallèlement, des négociations sont en cours concernant la prochaine défense de titre de Strickland.

Nassourdine Imavov a également défié Strickland, proposant même 500 000 dollars de sa propre poche. Chimaev a doublé la mise avec son offre d'un million.

L'intérêt pour Strickland est désormais lié autant aux enjeux financiers qu'à la ceinture de champion.

L'objectif de Chimaev est clair : combattre à nouveau Strickland

Depuis sa première défaite, Chimaev a exprimé à plusieurs reprises son désir de revanche. En juin, il avait déjà provoqué l'Américain en affirmant qu'il finirait par le battre.

Désormais, le défi passe à une étape supérieure : Chimaev propose personnellement 1 million de dollars.

Cependant, cette offre ne garantit pas la tenue du combat. L'accord de Strickland, les décisions de l'UFC et l'organisation officielle restent nécessaires.

À Strickland de jouer

Chimaev a clairement affiché sa position : 1 million de dollars, liberté sur le lieu du combat et un objectif unique : la revanche contre Strickland.

Toute l'attention est désormais portée sur la réponse de Strickland. Si le champion américain accepte, l'un des scénarios les plus excitants de la division poids moyens de l'UFC pourrait redevenir d'actualité.

Le premier combat avait changé le détenteur de la ceinture. Désormais, Chimaev est prêt à financer lui-même le second chapitre.