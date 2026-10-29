«Je récupérerai ma ceinture» : Chimaev s'exprime sur la revanche contre Strickland

Khamzat Chimaev, ancien champion de l'UFC représentant les EAU, a exprimé son incapacité à accepter sa défaite face au combattant américain Sean Strickland. Ce combat, qui a eu lieu lors de l'UFC 328 et s'est terminé par une décision partagée des juges, a suscité de vives controverses dans le monde du MMA.

Le combattant de 32 ans, originaire de Russie, a affirmé être convaincu de sa victoire dans l'octogone et a souligné que les juges lui avaient injustement retiré sa ceinture de champion, qualifiant l'événement d'inédit dans l'histoire de l'organisation.

« Celui qui fuit ne gagne pas » : Les propos tranchants de Chimaev

Dans une interview accordée à ESPN, l'ancien champion a ouvertement contesté les critères de notation des juges et le style de combat de son adversaire :

Refus de la défaite : « J'ai gagné le combat, mais ils m'ont pris ma ceinture. Je ne suis pas juge, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui passe son temps à fuir remporter la victoire », a déclaré l'athlète ;

Un « précédent » dans l'histoire de l'UFC : Selon Chimaev, c'est la première fois dans l'histoire de l'organisation qu'une ceinture de champion est remise à un combattant qui a évité le contact tout au long du combat et n'a pas attaqué activement ;

L'objectif principal : la revanche et la ceinture : « Quel est l'objectif principal de ma carrière maintenant ? Avant tout, je veux récupérer ma ceinture. C'est le plus important pour moi. Ensuite, nous verrons ce qui se passera », a révélé le combattant concernant ses projets.

Le parcours de Chimaev à l'UFC et son historique de champion

Khamzat Chimaev est rapidement devenu l'une des stars les plus brillantes et les plus redoutables de la promotion :

Début de carrière professionnelle : Il a fait ses débuts en arts martiaux mixtes (MMA) en 2018 et a commencé à participer à la promotion UFC à partir de 2020 ;

Au sommet des poids moyens : En 2025, grâce à sa lutte à haute pression et son rythme implacable, il a réussi à devenir champion de l'UFC dans la catégorie des poids moyens ;

Projets futurs : Après la confrontation tendue avec Strickland, la direction de l'UFC subit une pression croissante pour organiser immédiatement une revanche entre les deux combattants.

Alors que la décision des juges lors de l'UFC 328 continue de faire l'objet de débats passionnés parmi les fans et les experts, cette déclaration fracassante de Khamzat Chimaev a encore intensifié l'intrigue autour d'un éventuel second affrontement.