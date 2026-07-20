Lionel Scaloni surprend par ses mots après la finale

La finale de la Coupe du Monde 2026 dans le New Jersey s'est terminée douloureusement pour l'Argentine. Le champion du monde en titre s'est incliné face à l'Espagne, cédant le trophée à son adversaire, mais Lionel Scaloni a exprimé une profonde gratitude envers ses joueurs après le match au lieu de les critiquer.

Le sélectionneur argentin a souligné qu'accepter la défaite avec dignité est aussi la marque d'une grande équipe. Selon lui, le résultat de la finale ne déprécie pas le parcours accompli par les joueurs durant la compétition.

« Nous sommes tristes, mais nous avons tout donné »

Après avoir félicité Luis de la Fuente et les joueurs espagnols, Scaloni a salué la performance de son équipe.

« Nous sommes déçus, mais nous avons tout donné. Je pourrais dire beaucoup de choses sur le chemin parcouru pour arriver ici, mais cela n'a pas de sens maintenant. Je ne peux qu'être reconnaissant envers ces gars qui se sont battus jusqu'à la dernière minute », a déclaré l'entraîneur.

Scaloni a souligné que les joueurs argentins ont travaillé dur pour atteindre la finale. Il considère la combativité et l'unité de l'équipe tout au long du tournoi comme l'un des résultats les plus importants.

« Nous sommes une grande équipe, dans la victoire comme dans la défaite »

L'Argentine avait été sacrée championne du monde lors du Mondial 2022 au Qatar. Lors de la Coupe du Monde 2026, l'équipe a de nouveau atteint le match décisif, mais cette fois, le titre est revenu à l'Espagne.

Scaloni a affirmé qu'après la défaite, les valeurs de son équipe n'avaient pas changé.

« Nous sommes une grande équipe, dans la victoire comme dans la défaite. Aujourd'hui, nous avons montré que nous savons aussi accepter la défaite avec dignité. »

Selon l'entraîneur, la perte du titre ne remet pas en cause les résultats obtenus par l'Argentine ces dernières années. Au contraire, atteindre une nouvelle finale exige un travail et une constance énormes.

Scaloni n'a pas fui ses responsabilités

Le sélectionneur a également souligné qu'il assumait la responsabilité des événements survenus lors de la finale. Cependant, il a précisé qu'il serait injuste d'oublier le parcours de l'équipe à cause d'une seule défaite.

« Nous assumons la responsabilité de ce qui s'est passé. Mais cela ne doit pas nous faire oublier tout ce que nous avons accompli pour arriver jusqu'ici. »

Scaloni a noté en particulier que les joueurs argentins ont tout donné sur le terrain pour le peuple et le pays.

« Cette équipe est un exemple merveilleux pour notre peuple et notre pays. Parfois, on perd aussi. C'est le football. »

« Je n'oublierai pas la deuxième place »

Bien que l'Argentine n'ait pas pu remporter le titre en finale, Scaloni a insisté sur le fait qu'il fallait également valoriser la médaille d'argent.

« Je n'oublie pas que nous avons terminé à la deuxième place, car atteindre ce niveau est très difficile. Bien sûr, nous voulions être champions, mais le seul sentiment que j'éprouve maintenant est la gratitude. »

Selon lui, une équipe peut parfois jouer bien, et parfois moins bien que prévu. Cependant, si les joueurs ont tout donné, il est difficile de les blâmer.

L'Argentine a perdu, mais n'a pas baissé la tête

L'Espagne est devenue championne du monde pour la deuxième fois de son histoire. L'Argentine termine la compétition avec la médaille d'argent.

Scaloni n'a pas cherché d'excuses après la finale, n'a pas critiqué ses joueurs et a accepté la victoire de l'adversaire avec dignité. Sa conclusion principale était simple : le trophée peut échapper, mais le travail, l'unité et le parcours de l'équipe ne seront pas oubliés.