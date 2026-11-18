« D'un point de vue footballistique, je pense que l'année n'a pas été mauvaise, elle a été digne. Les adversaires étaient également forts et intéressants. Si l'on évalue les résultats non seulement par le score affiché au tableau, mais aussi par la qualité du jeu, je peux dire que c'est très honorable.

Selon Valeri Karpine, l'année 2026 a été une réussite pour la Russie sur le plan footballistique. L'entraîneur a salué non seulement les résultats, mais aussi la qualité du jeu produit sur le terrain.

L'équipe nationale de Russie a terminé l'année 2026 sur deux victoires. Les hommes de Valeri Karpine ont d'abord battu l'Ouzbékistan 3-2 à Tachkent, avant de s'imposer 2-0 contre le Venezuela à Krasnodar. En faisant le bilan de l'année, le sélectionneur russe a exprimé sa satisfaction quant à la performance de son équipe. Cependant, ses propos sur le match contre l'Ouzbékistan ne manqueront pas d'attirer l'attention des supporters ouzbeks.

«L'Ouzbékistan a révélé les faiblesses de la Russie» : Les problèmes de l'équipe de Karpine

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L'équipe a été performante dans presque tous les matchs, à l'exception de la première mi-temps en Ouzbékistan. Dans toutes les autres rencontres, l'équipe a évolué à un très haut niveau », a déclaré Karpine.

En effet, la rencontre à Tachkent n'a pas été facile pour la Russie. Les joueurs ouzbeks menaient 2-0 à la mi-temps, mettant leur adversaire en grande difficulté. Mais les Russes ont réussi à renverser la situation pour s'imposer 3-2.

Quel bilan pour l'équipe nationale de Russie en 2026 ?

Les protégés de Karpine ont disputé un total de 10 matchs au cours de l'année. Ils ont remporté sept victoires, fait deux matchs nuls et n'ont concédé qu'une seule défaite.

Résultats de l'équipe nationale de Russie en 2026 :

Adversaire Score Résultat Nicaragua 3:1 Victoire Burkina Faso 3:0 Victoire Trinité-et-Tobago 3:0 Victoire Iran 2:0 Victoire Namibie 6:0 Victoire Ouzbékistan 3:2 Victoire Venezuela 2:0 Victoire Mali 0:0 Nul Nigeria 3:3 Nul Égypte 0:1 Défaite

Le match contre l'Ouzbékistan a été l'un des plus complexes de l'année

La rencontre à Tachkent a revêtu une importance particulière pour la Russie, car l'équipe de Karpine était menée de deux buts à la pause. Les joueurs ouzbeks, en multipliant les occasions, étaient tout proches de la victoire.

Cependant, en marquant trois buts en seconde période, les Russes ont arraché la victoire, avant de confirmer à Krasnodar contre le Venezuela. Grâce à un doublé d'Alekseï Mirantchouk, ils se sont imposés 2-0. Ce match était le dernier de l'année 2026 pour la sélection russe.

L'évaluation de Karpine et le point d'intérêt pour les supporters ouzbeks

Il est vrai que la Russie a terminé l'année avec des résultats positifs : sept victoires, deux nuls et une défaite en 10 matchs.

Cependant, il y a un détail important dans les propos de Karpine sur le match contre l'Ouzbékistan : il a exclu la première mi-temps de Tachkent. Cela démontre une fois de plus les difficultés que l'équipe d'Ouzbékistan a su poser à son adversaire.

Bien que le score ait finalement tourné en faveur de la Russie, la domination et le football pratiqué lors de la première mi-temps resteront un moment marquant pour les supporters ouzbeks.