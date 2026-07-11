Solbakken désigne l'Angleterre comme favorite, mais lance un avertissement important

L'équipe nationale de Norvège affrontera l'Angleterre en quarts de finale de la Coupe du Monde 2026. Avant la rencontre, le sélectionneur norvégien Ståle Solbakken a désigné l'adversaire comme favori, tout en soulignant que la supériorité de l'Angleterre n'est pas absolue.

Selon l'entraîneur, la pression principale reposera sur les épaules des Anglais. La Norvège tentera de prouver qu'elle n'est pas une équipe dépendante uniquement d'Erling Haaland.

« L'Angleterre est favorite, mais pas largement »

Ståle Solbakken a reconnu la force de l'effectif et la grande expérience de l'Angleterre.

« L'Angleterre est favorite, mais pas une grande favorite. Je pense que la pression sur l'Angleterre est plus grande que la nôtre », a-t-il déclaré.

Selon lui, la Norvège ressent également la responsabilité du résultat. Mais une fois le match commencé, les joueurs oublieront la pression pour se concentrer sur leurs tâches sur le terrain.

Le duel entre Kane et Haaland

Avant le quart de finale, l'attention se porte principalement sur deux attaquants : Harry Kane et Erling Haaland.

Solbakken n'a pas caché cette situation :

« Ce n'est un secret pour personne que Kane est le leader de l'équipe nationale d'Angleterre, et Erling est le nôtre. »

Dans le même temps, l'entraîneur a déclaré qu'il serait erroné de réduire le match à une simple rivalité entre deux stars.

« Vous sous-estimez nos autres joueurs »

Solbakken a souligné que la Norvège possède d'autres joueurs de haut niveau en dehors de Haaland.

« Il n'y a aucun doute, Haaland est notre leader. Cependant, je pense que vous sous-estimez certains de nos autres joueurs », a déclaré l'entraîneur.

Il a souligné qu'Haaland a également besoin de l'aide de ses coéquipiers pour marquer des buts et montrer ses capacités.

La Norvège se prépare à une sensation

L'Angleterre est peut-être favorite sur le papier, mais la Norvège croit en ses chances. Comme le montre la déclaration de Solbakken, l'équipe vise à atteindre les demi-finales en utilisant la pression adverse et son propre jeu collectif.

La question principale est désormais : l'Angleterre de Kane l'emportera-t-elle, ou la Norvège d'Haaland créera-t-elle la prochaine sensation du tournoi ?