Les championnats du monde de judo, organisés dans la capitale azerbaïdjanaise Bakou, se sont conclus avec succès pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Lors des épreuves par équipes mixtes, considérées comme l'un des tournois les plus prestigieux et compétitifs, nos compatriotes ont fait preuve d'une grande maîtrise pour décrocher la médaille de bronze.

Dans cette compétition réunissant les meilleures écoles de judo de la planète, les athlètes ouzbeks ont surmonté des obstacles complexes pour monter sur le podium.

Qualifications acharnées : les meilleures équipes européennes laissées sur le carreau

Selon le tableau de la compétition, l'équipe d'Ouzbékistan a affronté les adversaires les plus redoutables, mais nos judokas ont fait preuve d'une grande assurance :

Phases préliminaires : Au cours des qualifications, nos compatriotes ont battu les équipes nationales d'Allemagne et de Géorgie, leaders continentaux dans les catégories de poids lourds et en judo, assurant ainsi leur place en demi-finale ;

Demi-finale dramatique : Le duel contre les représentants de la Russie, aux portes de la finale, a été extrêmement tendu et équilibré ; nos représentants se sont inclinés de justesse sur le score de 3:4.

Combat pour le bronze : une victoire cruciale contre la Mongolie

Après la douloureuse défaite en demi-finale, les judokas ouzbeks ont rapidement retrouvé leur équilibre mental pour entamer le combat pour la troisième place :

Phase finale intense : Lors du combat pour les médailles, l'équipe d'Ouzbékistan a affronté la puissante et expérimentée équipe de Mongolie ;

Un résultat convaincant de 4:2 : Grâce à l'unité de l'équipe et à des victoires décisives, nos compatriotes ont dominé leurs adversaires mongols sur le score de 4:2, remportant ainsi la médaille de bronze des championnats du monde.

Cette victoire prouve une fois de plus que l'école ouzbèke de judo peut rivaliser avec les meilleures nations mondiales, non seulement en individuel, mais aussi dans les épreuves par équipes mixtes.