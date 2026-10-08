Goal publie son classement des favoris pour l'Euro 2028

Dès le début de la préparation pour la prochaine grande compétition du football européen, les débats sur le favori principal s'intensifient. Le portail sportif GOAL a publié son premier classement de puissance pour l'Euro 2028, plaçant les champions d'Europe et du monde en titre à la première place.

L'équipe nationale d'Espagne occupe la première place du classement qui comprend 20 sélections. La France est deuxième, et l'Angleterre, l'un des hôtes du tournoi, occupe la troisième place.

L'Espagne est à nouveau considérée comme le favori principal

Selon les analystes de GOAL, l'Espagne pourrait aborder le Championnat d'Europe 2028 avec le statut d'« équipe à battre ».

Plusieurs facteurs expliquent cela. L'Espagne a également remporté la Coupe du Monde 2026, devenant ainsi l'équipe nationale détenant simultanément les titres de champion d'Europe et du monde.

De plus, l'effectif de l'équipe de Luis de la Fuente n'a pas encore atteint son apogée. On s'attend notamment à ce que les jeunes stars accumulent encore plus d'expérience au cours des deux prochaines années.

GOAL accorde une attention particulière à Lamine Yamal. Lors du dernier rassemblement international, il a ouvert le score lors des trois premiers matchs de l'Espagne et a joué un rôle clé dans la victoire contre l'Angleterre à Wembley. L'Espagne a battu la Croatie deux fois et a également vaincu la République tchèque, réalisant un début réussi en Ligue des nations.

La France et l'Angleterre sont les plus proches rivales de l'Espagne

La France occupe la deuxième place du classement.

La nouvelle ère sous la direction de Zinédine Zidane a commencé de manière prometteuse pour les Français. Michael Olise, en particulier, s'est illustré lors des derniers matchs internationaux en marquant plusieurs buts importants.

Sa forme étincelante Kylian Mbappé ajoute une option sérieuse à l'attaque française, déjà structurée autour de leaders comme lui.

L'Angleterre occupe la troisième place.

Ce choix n'est pas anodin. L'Angleterre est l'un des hôtes de l'Euro 2028. L'analyse de GOAL souligne la performance de l'équipe de Thomas Tuchel lors du dernier rassemblement, notamment la large victoire 7-0 contre la Croatie.

De plus, le potentiel de Harry Kane, Jude Bellingham et d'autres leaders fait de l'Angleterre un sérieux prétendant au titre.

Le top 10 pour l'Euro 2028

Dans le premier classement établi par GOAL, les premières places sont occupées par les équipes suivantes :

Espagne France Angleterre Portugal Allemagne Pays-Bas Suisse Norvège Belgique Italie

Dans cette liste, le Portugal est quatrième, l'Allemagne cinquième et les Pays-Bas sixièmes. La Suisse et la Norvège figurent également dans le top 10.

Où sont la Croatie, la Turquie et l'Ukraine ?

La Croatie occupe la 13e place du classement. La Turquie est 16e et l'Ukraine 20e.

Le classement relativement bas de la Croatie est particulièrement notable. L'équipe a été battue deux fois par l'Espagne lors du dernier rassemblement et a subi une lourde défaite 1-7 contre l'Angleterre. Les analystes de GOAL ont souligné que l'équipe traverse un processus de renouvellement générationnel.

La Turquie n'a pas non plus obtenu les résultats escomptés lors des derniers matchs. Bien que l'Ukraine soit 20e, elle est considérée comme l'une des équipes capables d'améliorer considérablement sa situation au cours des deux années précédant le tournoi.

Il reste encore deux ans — le classement va certainement changer

Le plus important est qu'il ne s'agit pas du classement final.

L'Euro 2028 se déroulera en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande. GOAL présente cette liste comme un « classement de puissance » initial avant la compétition. Les éliminatoires du Championnat d'Europe sont également à venir.

C'est pourquoi le favori d'aujourd'hui ne signifie pas forcément le champion dans deux ans. Mais la situation actuelle joue en faveur de l'Espagne : l'équipe détient les titres mondial et européen, la nouvelle génération gagne rapidement en expérience, et des stars comme Lamine Yamal n'ont pas encore atteint leur apogée.

Ainsi, bien que l'Euro 2028 n'ait pas encore commencé, un premier signal sérieux a été envoyé. Pour l'instant, l'Espagne est considérée comme le plus grand prétendant au trône du football européen. Ses poursuivants les plus proches sont la France et l'Angleterre.