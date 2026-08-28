Ligue Europa : 36 clubs et la composition de tous les chapeaux dévoilés ! (Tirage au sort aujourd'hui)

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Ligue Europa : 36 clubs et la composition de tous les chapeaux dévoilés ! (Tirage au sort aujourd'hui)

La deuxième compétition de clubs la plus prestigieuse d'Europe — l'UEFA en Ligue Europa les phases de qualification sont officiellement terminées. Dans la phase de ligue de la compétition, un total de 36 équipes s'affronteront dans un système de classement unique.

Aujourd'hui, le 28 août aura lieu la cérémonie officielle du tirage au sort de la phase de ligue, où les huit adversaires de chaque club seront déterminés.

Composition complète des chapeaux avant le tirage :

Chapeau 1 (Grands clubs) :

  • Bayer Leverkusen (Allemagne)

  • Benfica (Portugal)

  • Juventus (Italie)

  • Milan (Italie)

  • Lyon (France)

  • AZ Alkmaar (Pays-Bas)

  • Olympiacos (Grèce)

  • Real Sociedad (Espagne)

  • Marseille (France)

Chapeau 2 :

  • Ferencváros, Viktoria Plzeň, Union Saint-Gilloise, Dinamo Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Praha, Rennes, Anderlecht.

Chapeau 3 :

  • Sturm Graz, Lech Poznań, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia, Omonia, Celta.

Chapeau 4 :

  • Hoffenheim, Beşiktaş, Torreense, Hapoel Be'er Sheva, NEC, OFI, Lillestrøm, Levski, Ararat.

Nouveau format et intensité attendue

La présence de géants continentaux comme la Juventus, Milan, le Bayer et Marseille dans le premier chapeau accroît l'intérêt pour la compétition. De plus, la présence de représentants de la Premier League anglaise (Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland) dans le troisième chapeau promet des duels passionnants dès la phase de ligue.

Selon les résultats du tirage au sort d'aujourd'hui, chaque équipe affrontera deux adversaires de chaque chapeau (8 matchs au total — quatre à domicile, quatre à l'extérieur).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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