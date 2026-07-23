Le président de l'AFA arrêté à New York après la finale de la Coupe du Monde 2026

Le président de l'Association du football argentin (AFA), Claudio Tapia, aurait été arrêté à l'aéroport de New York par des agents du FBI après la finale de la Coupe du Monde. Selon la chaîne argentine TN, l'incident est lié aux enquêtes en cours sur les opérations financières et commerciales de l'AFA.

L'ordinateur portable et les téléphones mobiles appartenant à Tapia et à d'autres représentants de l'association ont été saisis. Cependant, les charges retenues contre lui n'ont pas encore été officiellement divulguées.

Tapia arrêté à l'aéroport

Selon les informations, Claudio Tapia a été interpellé à l'aéroport de New York après la conclusion de la finale de la Coupe du Monde 2026, à laquelle participait l'équipe nationale d'Argentine.

Les enquêteurs ont confisqué les appareils électroniques du président de l'AFA et de ses accompagnateurs, notamment des ordinateurs portables et des téléphones mobiles.

On suppose que ces appareils pourraient contenir des informations sur les opérations financières, les accords commerciaux et les fonds transférés via des banques américaines par l'organisation.

Audition au tribunal prévue le 30 juillet

Les documents judiciaires mentionnent également le trésorier de l'AFA, Pablo Tovigino, et l'homme d'affaires Javier Faroni aux côtés de Claudio Tapia.

Il a été indiqué qu'ils devaient comparaître devant le tribunal du district sud de Floride le 30 juillet.

Faroni est décrit comme un homme d'affaires proche de la direction de l'Association du football argentin. Les enquêteurs examineraient son implication potentielle dans les opérations financières et commerciales liées à l'AFA.

Enquête sur des biens immobiliers d'une valeur de 11 millions de dollars

Ces dernières semaines, l'attention des enquêteurs s'est portée sur les propriétés immobilières achetées par Javier Faroni et son épouse dans le sud de la Floride.

Selon les rapports, ils auraient acquis au moins quatre propriétés de luxe dans cette région, dont la valeur totale pourrait dépasser 11 millions de dollars.

Dans le cadre de l'enquête, l'origine des fonds utilisés pour ces achats, les virements bancaires et les entreprises impliquées dans les transactions sont en cours d'examen.

Pour l'instant, le tribunal n'a pas confirmé que ces biens ont été achetés avec des fonds illégaux.

Que recherche le ministère américain de la Justice ?

Le ministère américain de la Justice poursuit son enquête préliminaire sur les activités financières de l'AFA.

Les enquêteurs examinent si une partie des fonds de l'association ou des personnes liées a transité par le système bancaire américain. La question principale est de savoir s'il existe des signes de fraude financière, de blanchiment d'argent ou d'autres infractions.

Si le système financier américain est utilisé, les autorités américaines peuvent mener des enquêtes, même si les opérations concernent des organisations étrangères.

L'AFA n'a pas encore réagi officiellement

L'Association du football argentin n'a pas encore fait de déclaration officielle détaillée concernant l'arrestation de Tapia et la saisie des appareils électroniques.

Il n'y a également aucune information sur des accusations criminelles précises portées contre Tapia, Tovigino et Faroni. L'existence d'une enquête ne signifie pas que la culpabilité est prouvée ; l'évaluation juridique finale sera rendue lors du procès.

L'audience du 30 juillet pourrait révéler les premiers détails importants de l'affaire. Pour l'instant, l'événement devient l'un des plus grands scandales entourant le football argentin après la finale de la Coupe du Monde 2026.