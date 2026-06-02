Anthropic déploie son modèle Claude Mythos dans plus de 15 pays

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Anthropic déploie son modèle Claude Mythos dans plus de 15 pays

Anthropic étend l'initiative Project Glasswing, qui vise à utiliser l'intelligence artificielle pour identifier et corriger les vulnérabilités critiques des logiciels. Selon une déclaration publiée mardi, près de 150 nouvelles organisations de plus de 15 pays ont rejoint le projet. Cette nouvelle fait suite à des rapports indiquant qu'Anthropic a déposé une demande confidentielle d'introduction en bourse avec une valorisation de 1 000 milliards de dollars, après un tour d'investissement de 65 milliards de dollars. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte.

Au cœur du Project Glasswing se trouve le modèle Claude Mythos. L'entreprise qualifie ce modèle de développement le plus puissant, capable d'identifier des milliers de vulnérabilités « zero-day » en quelques semaines. Début avril, Anthropic a donné à 50 partenaires initiaux, dont le gouvernement américain, l'accès à la version Claude Mythos Preview pour scanner leurs bases de code à la recherche de failles de sécurité.

Aujourd'hui, la liste des organisations ayant accès au modèle Mythos couvre des secteurs tels que l'énergie, l'approvisionnement en eau, la santé, les communications et le matériel. Anthropic a souligné dans un article de blog que ces partenaires ont en commun le fait qu'une attaque réussie contre leurs bases de code pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour la sécurité mondiale et nationale.

Le Financial Times rapporte que le groupe élargi comprend des organisations de pays alliés des États-Unis tels que l'Australie, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud. Notamment, la société américaine Okta, les géants sud-coréens Samsung, SK Hynix et SK Telecom, ainsi que l'OTAN et l'agence européenne de cybersécurité ENISA, ont obtenu le droit d'utiliser ce modèle.

Anthropic s'attend à ce que d'autres entreprises d'IA développent bientôt des modèles au niveau de Mythos Preview, c'est pourquoi elle se précipite pour établir des mesures de sécurité dans le cadre du Project Glasswing. Le concurrent OpenAI a déjà présenté son modèle GPT-5.5-Cyber axé sur la cybersécurité et l'a distribué à un large groupe de partenaires pour des tests.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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