Microsoft a annoncé la mise à jour de sécurité "Patch Tuesday" pour les systèmes d'exploitation Windows 10 et Windows 11. Ce paquet corrige un nombre record de 570 vulnérabilités. Il s'agit du plus grand nombre de correctifs déployés en un mois dans l'histoire de l'entreprise, dépassant les chiffres de juin. L'intégration de technologies d'IA dans les systèmes de sécurité internes a joué un rôle crucial dans cette efficacité, rapporte Ixbt.com indique .

Selon ixbt.com, parmi les défauts corrigés figurent 3 vulnérabilités critiques de type "zero-day", dont deux ont déjà été exploitées par des cybercriminels lors d'attaques réelles. En particulier, des failles dans Active Directory Federation Services, SharePoint Server et Windows BitLocker menaçaient gravement la sécurité des utilisateurs. Les experts recommandent aux clients professionnels d'installer cette mise à jour sans délai.

Analyse de sécurité et chiffres

Selon le rapport publié par les experts de Microsoft, la répartition des vulnérabilités corrigées est la suivante :

254 failles d'élévation de privilèges ;

145 vulnérabilités permettant l'exécution de code à distance (RCE) ;

102 problèmes liés à la divulgation d'informations ;

35 cas de déni de service (DoS) ;

17 cas de contournement des mécanismes de sécurité et 16 cas d'usurpation d'identité.

Sur la liste totale, 59 vulnérabilités sont classées comme "critiques". La plupart permettent aux pirates de prendre le contrôle total de l'ordinateur de la victime à distance. Les représentants de Microsoft soulignent que cette augmentation du nombre de correctifs ne signifie pas que le système Windows est devenu plus vulnérable, mais que la qualité et la vitesse des audits internes ont augmenté grâce à l'IA.

Nouvelles fonctionnalités du système

Outre les mesures de sécurité, cette Cumulative Update apporte plusieurs améliorations pour les utilisateurs de Windows 11. Le système intègre désormais la fonction Point-in-Time Restore, permettant de restaurer les applications, les paramètres et les fichiers à un état antérieur. Les options de personnalisation des widgets ont été étendues et l'outil "Loupe" (Magnifier) a été amélioré.

La compatibilité avec les appareils connectés via Bluetooth a également été renforcée. Pour les utilisateurs professionnels, il est conseillé d'effectuer des tests de conformité avant le déploiement massif. Les utilisateurs particuliers peuvent télécharger la mise à jour via le service Windows Update.

Cette mise à jour est également cruciale pour les utilisateurs de Windows en Ouzbékistan, car des services comme SharePoint et Active Directory constituent la base de l'infrastructure IT de nombreuses organisations publiques et privées du pays. La mise à jour régulière du système est le moyen le plus efficace d'assurer la confidentialité des données personnelles.