Le studio de renommée mondiale Bethesda a révélé ses nouveaux plans concernant l'univers de Fallout, l'une de ses plus grandes franchises. Bien que le projet Fallout 5, très attendu par de nombreux joueurs, soit officiellement confirmé, il a été précisé que sa première n'aura pas lieu dans les prochaines années. C'est ce que rapporte le site ixbt.com en se basant sur une déclaration du studio. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Actuellement, le projet Fallout 5 est en phase de « pré-production ». L'attention principale de l'entreprise est portée sur un autre projet majeur : The Elder Scrolls VI. Selon le planning, Fallout 5 ne passera en phase de développement complet qu'après la sortie de The Elder Scrolls VI. Cela signifie qu'il faudra attendre au moins 4 à 5 ans pour découvrir ce nouvel opus.

Remasters et mises à jour

Compte tenu de la longue attente pour le nouvel opus, Bethesda a décidé de proposer à nouveau des projets classiques aux fans. Le studio a confirmé travailler sur des versions remasterisées de Fallout 3 et Fallout: New Vegas. Pour rappel, Fallout 3 est sorti en 2008 et New Vegas en 2010, et ils sont considérés comme les meilleurs exemples du genre post-apocalyptique.

Un aspect intéressant est que le projet Fallout: New Vegas avait été développé à l'époque par le studio Obsidian. Des rumeurs circulaient selon lesquelles ce studio travaillerait sur le remaster. Cependant, bien que les représentants de Bethesda aient confirmé que la collaboration avec Obsidian se poursuit, ils ont précisé que ce studio est occupé par un projet totalement différent et nouveau au sein de cet univers.

Capacités techniques et moteur

Il y a également des nouveautés sur le plan technique. Il a été annoncé que tant The Elder Scrolls VI que Fallout 5 sont créés avec la toute dernière technologie de Bethesda : le moteur Creation Engine 3. On s'attend à ce que cela porte les graphismes, la physique et les possibilités du monde ouvert de ces jeux à un niveau supérieur.

Ces nouvelles sont également importantes pour la communauté des joueurs en Ouzbékistan. La série Fallout jouit d'une grande réputation parmi les amateurs du genre RPG du pays grâce à son scénario profond et son atmosphère. Bien que le nouvel opus soit retardé, la sortie des anciens épisodes avec des graphismes modernes permettra à de nombreux joueurs de revivre leurs aventures préférées.

En conclusion, on peut dire que Bethesda privilégie la qualité et évite les décisions précipitées. D'ici la sortie de Fallout 5, il est certain que les fans ne s'ennuieront pas, grâce non seulement aux remasters, mais aussi au projet mystérieux du studio Obsidian.