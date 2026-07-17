Mohamed Salah a trouvé un accord avec Beşiktaş : son salaire est dévoilé

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Mohamed Salah a trouvé un accord avec Beşiktaş : son salaire est dévoilé

L'ancien attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, est sur le point de poursuivre sa carrière dans le championnat turc. Selon les rapports, la star égyptienne a trouvé un accord verbal avec Beşiktaş sur les conditions principales du contrat.

Si les parties officialisent l'accord, Salah deviendra l'un des joueurs les plus célèbres et les mieux payés de la Süper Lig turque.

Les parties ont trouvé un accord verbal

Selon le journaliste Santi Auna, les négociations entre le joueur de 34 ans et la direction de Beşiktaş ont abouti positivement.

Salah a accepté de poursuivre sa carrière dans le club turc et a conclu un accord verbal sur les conditions essentielles de la collaboration.

Pour l'instant, aucune signature officielle n'a été annoncée.

Quel sera le salaire de Salah ?

Selon la source, le salaire annuel de Mohamed Salah à Beşiktaş s'élèvera à 10 millions d'euros.

Le contrat prévoit également des bonus pouvant atteindre 2 millions d'euros en fonction des performances du joueur et des succès de l'équipe.

Ainsi, le revenu total de l'attaquant égyptien par saison pourrait atteindre 12 millions d'euros.

Un contrat de courte durée

Le contrat de travail entre les parties devrait initialement porter sur une durée d'un an.

L'accord inclura une option pour une saison supplémentaire. Par conséquent, Salah pourrait rester à Beşiktaş pendant au moins deux ans si les conditions sont remplies.

Comment s'est passée sa dernière saison à Liverpool ?

Mohamed Salah a quitté Liverpool après la fin de la saison dernière.

Lors de sa dernière saison avec les Reds, il a disputé 41 matchs toutes compétitions confondues, avec les statistiques suivantes :

  • 12 buts ;

  • 10 passes décisives.

Si l'accord est officialisé, Salah jouera pour la première fois de sa carrière dans le championnat turc. Son transfert à Istanbul pourrait être l'un des plus retentissants de ces dernières années pour Beşiktaş.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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