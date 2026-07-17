Le Pakhtakor freiné dans le derby, Mash'al décroche sa première victoire

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Le Pakhtakor freiné dans le derby, Mash'al décroche sa première victoire

Dans le cadre de la 12e journée de la Super League d'Ouzbékistan, le derby de Tachkent s'est soldé par un match nul. Bien que le Pakhtakor ait ouvert le score, le Lokomotiv a égalisé en seconde période.

À G'uzor, le Mash'al, qui n'avait pas encore gagné depuis le début de la saison, a enfin empoché trois points.

Le Pakhtakor n'a pas pu conserver son avantage

Le score du derby de la capitale entre le Pakhtakor et le Lokomotiv a été ouvert à la 11e minute.

Rustam Turdimurodov a profité d'une occasion favorable pour donner l'avantage aux « Lions ». La première mi-temps s'est terminée sur une avance minimale pour les hôtes.

Après la pause, le Lokomotiv a intensifié son jeu. À la 61e minute, Shodiyor Shodiboyev, entré en jeu, a rétabli l'équilibre deux minutes plus tard — 1:1.

Le reste du match n'a vu aucun autre but et les points ont été partagés dans ce derby.

La victoire tant attendue du Mash'al

À G'uzor, le Mash'al a accueilli le Kokand-1912. Dans ce duel entre deux équipes du bas du tableau, un seul but a fait la différence.

À la 62e minute, Ergash Ismoilov a trouvé le chemin des filets, donnant l'avantage au Mash'al.

Ce but s'est avéré être celui de la victoire. Ainsi, les « Gaziers » ont remporté leur premier succès de la saison.

Le Pakhtakor perd des points dans la course au titre

Avant ce derby, le Pakhtakor, deuxième avec 27 points, a laissé échapper deux points cruciaux sur son terrain.

Le Lokomotiv, quant à lui, a enregistré un nul sur le terrain d'un adversaire coriace, augmentant son total de points. L'équipe était septième avec 18 points avant cette journée.

Super League, résultats de la 12e journée

Pakhtakor — Lokomotiv — 1:1

Buts :

  • Rustam Turdimurodov, 11 — 1:0 ;

  • Shodiyor Shodiboyev, 63 — 1:1.

Pakhtakor : Quvvatov, Tahsin, Hamraliyev, Alijonov, Dilshod Saitov, Ibragimov, Erkinov, Turdimurodov, Bo‘riyev, Sobirxo‘jayev, Bozorov.

Lokomotiv : Kozlov, Abrayev, Nurulloyev, Abduxoliqov, Shushnyar Mirzayev, Yo‘ldoshev, Muhammadiyev, Zoteyev, Nishich, Reimov.

Mash'al — Kokand-1912 — 1:0

But :

  • Ergash Ismoilov, 62 — 1:0.

Mash'al : Dostonbek To‘xtaboyev, Zafarbek Akramov, Straxinya Boshnyak, Sardor Abduraimov, Ibrohim G‘anixonov, Humoyun Murtozayev, Muhammadali Aliqulov, Ilhomjon Abdig‘aniyev, Toxir To‘xtasinov, Ergash Ismoilov, Sherzod Fayziyev.

Kokand-1912 : Rahimjon Davronov, Jasurbek Yoqubov, Alisher Salimov, Javohir Sidiqov, Shota Gvazava, Shohruh Gadoyev, Shahzod Akramov, G‘ulomhaydar Gulyamov, Toma Tabatadze, Andro Giorgadze, Muhammadanas Hasanov.

Si le Pakhtakor a perdu des points dans la course au titre lors de la 12e journée, cette rencontre pourrait marquer un tournant dans la saison pour le Mash'al.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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