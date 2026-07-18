Les prochains processeurs révolutionnaires Nova Lake d'Intel sont retardés

Intel, leader sur le marché des semi-conducteurs, a apporté des changements majeurs à ses plans concernant le lancement de sa nouvelle génération de processeurs : la gamme Nova Lake. Selon les dernières informations, les utilisateurs ne doivent pas s'attendre à voir ces puces, qui feront partie de la série Core Ultra 400, cette année ni même l'année prochaine. Cette décision inattendue suscite de nombreuses discussions dans le monde de la technologie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

D'après les informations obtenues par la publication Videocardz, les processeurs Nova Lake seront officiellement commercialisés sous la marque Core Ultra Series 4. Bien qu'un lancement plus rapide ait été initialement prévu, les sources confirment que le début de la commercialisation des premiers modèles n'est prévu que pour le premier trimestre 2027. Il pourrait s'agir de l'un des lancements les plus attendus et les plus échelonnés de l'histoire d'Intel.

Étapes de lancement et caractéristiques techniques

La sortie de la nouvelle génération de processeurs est divisée en plusieurs étapes. Au cours des premiers mois de 2027, les modèles de bureau indexés NVL-S 28C DS, dotés de 28 cœurs et d'un seul chiplet, seront mis en vente. Il est intéressant de noter que, contrairement à la tradition, Intel présentera d'abord des modèles à multiplicateur verrouillé (sans l'indice K).

Par la suite, les modèles suivants seront lancés selon le planning :

Deuxième trimestre 2027 : NVL-S 28C K (modèles phares à 28 cœurs avec capacités d'overclocking) ;

À la fin de la même période : modèles plus abordables à 8 et 16 cœurs ;

Entre mai et septembre 2027 : modèles NVL-S 52C DS haute performance, équipés de deux chiplets et de 52 cœurs.

Selon les experts, ce calendrier prolongé pourrait être lié à la situation actuelle instable du marché des PC. Intel semble avoir choisi cette stratégie pour optimiser ses capacités de production et s'adapter à la demande du marché.

Position sur le marché et concurrence

Compte tenu de la forte demande pour les produits Intel, ce retard affectera inévitablement les plans des utilisateurs et des assembleurs de systèmes. Pour l'instant, les utilisateurs devront se contenter des Core Ultra existants et des générations intermédiaires attendues prochainement.

Bien que les logos et les détails de la marque Nova Lake soient déjà connus, ces puces devraient représenter un bond technologique majeur pour Intel. Avec une puissance allant jusqu'à 52 cœurs et une nouvelle architecture, elles devraient permettre à l'entreprise de rivaliser avec NVIDIA et AMD, bien qu'il soit clair que les concurrents ne resteront pas immobiles d'ici 2027.

En conclusion, le projet Nova Lake d'Intel fait partie de la stratégie à long terme de l'entreprise, et nous devrons attendre au moins deux ans et demi de plus pour voir son plein potentiel.