Les prochains processeurs révolutionnaires Nova Lake d'Intel sont retardés

·28·Technologie
Les prochains processeurs révolutionnaires Nova Lake d'Intel sont retardés

Intel, leader sur le marché des semi-conducteurs, a apporté des changements majeurs à ses plans concernant le lancement de sa nouvelle génération de processeurs : la gamme Nova Lake. Selon les dernières informations, les utilisateurs ne doivent pas s'attendre à voir ces puces, qui feront partie de la série Core Ultra 400, cette année ni même l'année prochaine. Cette décision inattendue suscite de nombreuses discussions dans le monde de la technologie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

D'après les informations obtenues par la publication Videocardz, les processeurs Nova Lake seront officiellement commercialisés sous la marque Core Ultra Series 4. Bien qu'un lancement plus rapide ait été initialement prévu, les sources confirment que le début de la commercialisation des premiers modèles n'est prévu que pour le premier trimestre 2027. Il pourrait s'agir de l'un des lancements les plus attendus et les plus échelonnés de l'histoire d'Intel.

Étapes de lancement et caractéristiques techniques

La sortie de la nouvelle génération de processeurs est divisée en plusieurs étapes. Au cours des premiers mois de 2027, les modèles de bureau indexés NVL-S 28C DS, dotés de 28 cœurs et d'un seul chiplet, seront mis en vente. Il est intéressant de noter que, contrairement à la tradition, Intel présentera d'abord des modèles à multiplicateur verrouillé (sans l'indice K).

Par la suite, les modèles suivants seront lancés selon le planning :

  • Deuxième trimestre 2027 : NVL-S 28C K (modèles phares à 28 cœurs avec capacités d'overclocking) ;
  • À la fin de la même période : modèles plus abordables à 8 et 16 cœurs ;
  • Entre mai et septembre 2027 : modèles NVL-S 52C DS haute performance, équipés de deux chiplets et de 52 cœurs.
Selon les experts, ce calendrier prolongé pourrait être lié à la situation actuelle instable du marché des PC. Intel semble avoir choisi cette stratégie pour optimiser ses capacités de production et s'adapter à la demande du marché.

Position sur le marché et concurrence

Compte tenu de la forte demande pour les produits Intel, ce retard affectera inévitablement les plans des utilisateurs et des assembleurs de systèmes. Pour l'instant, les utilisateurs devront se contenter des Core Ultra existants et des générations intermédiaires attendues prochainement.

Bien que les logos et les détails de la marque Nova Lake soient déjà connus, ces puces devraient représenter un bond technologique majeur pour Intel. Avec une puissance allant jusqu'à 52 cœurs et une nouvelle architecture, elles devraient permettre à l'entreprise de rivaliser avec NVIDIA et AMD, bien qu'il soit clair que les concurrents ne resteront pas immobiles d'ici 2027.

En conclusion, le projet Nova Lake d'Intel fait partie de la stratégie à long terme de l'entreprise, et nous devrons attendre au moins deux ans et demi de plus pour voir son plein potentiel.

IntelNova LakeCore UltraProcesseurTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La course à l'IA frappe le marché des smartphones : une hausse des prix est attendueLa course à l'IA frappe le marché des smartphones : une hausse des prix est attendueAujourd'hui, 01:29AMD teste la génération de 8 images par seconde pour ses nouvelles cartes graphiques RadeonAMD teste la génération de 8 images par seconde pour ses nouvelles cartes graphiques RadeonAujourd'hui, 01:28La bataille des robots humanoïdes : Agility Robotics ouvre un nouveau centre près de l'usine TeslaLa bataille des robots humanoïdes : Agility Robotics ouvre un nouveau centre près de l'usine TeslaAujourd'hui, 01:26Apple et Google sommés de supprimer les applications d'IA permettant de « déshabiller » les personnesApple et Google sommés de supprimer les applications d'IA permettant de « déshabiller » les personnesAujourd'hui, 00:53Une nouvelle ère pour l'énergie nucléaire : Valar Atomics valorisée à 6 milliards de dollarsUne nouvelle ère pour l'énergie nucléaire : Valar Atomics valorisée à 6 milliards de dollarsAujourd'hui, 00:24Fallout 5 ne sortira pas de sitôt : Bethesda donne des détails sur l'avenir de la sérieFallout 5 ne sortira pas de sitôt : Bethesda donne des détails sur l'avenir de la sérieAujourd'hui, 00:20
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre