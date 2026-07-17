Dyson présente le nouveau ventilateur intelligent HF1 qui remplace deux appareils domestiques

Dyson, l'une des marques leaders dans le monde de l'électroménager, a présenté au grand public le modèle Hot+Cool HF1, qui fait passer le contrôle climatique domestique à un tout nouveau niveau. Cet appareil combine des fonctions de chauffage et de refroidissement, permettant de remplacer les radiateurs traditionnels et les ventilateurs de plafond par un seul équipement compact. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le Dyson HF1 se distingue par son design élégant et sans pales (bladeless). Cela lui confère non seulement une esthétique agréable, mais est également crucial du point de vue de la sécurité. L'absence de pales rotatives assure une tranquillité d'esprit supplémentaire pour les foyers avec de jeunes enfants et des animaux domestiques. De plus, cette conception facilite grandement le nettoyage de l'appareil.

Contrôle intelligent et capacités technologiques

L'un des principaux avantages de l'appareil est son système de contrôle à distance et intelligent. Les utilisateurs peuvent gérer le modèle HF1 via l'application MyDyson sur leurs smartphones. Cela permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil, de régler des minuteries et de créer des programmes de fonctionnement spécifiques, même sans être dans la pièce. Une télécommande est également fournie avec l'appareil.

Le HF1 est équipé d'un thermostat intelligent qui surveille en permanence la température de la pièce. Une fois la température définie atteinte, l'appareil réduit ou augmente automatiquement sa puissance, ce qui garantit une efficacité énergétique. Pour diriger le flux d'air, l'appareil dispose d'une fonction d'oscillation à des angles de 15, 40 et 70 degrés.

Fonctionnement silencieux et mesures de sécurité

Conçu pour les chambres et les bureaux, ce modèle fonctionne avec un niveau sonore très bas. En particulier, en mode "Sleep" nocturne, le niveau sonore n'est que de 26 décibels, ce qui ne dérange même pas les dormeurs les plus sensibles. Parallèlement, l'appareil est équipé d'une fonction d'arrêt automatique en cas de basculement.

Il convient de noter que le Dyson HF1 ne fonctionne pas comme un climatiseur en mode refroidissement ; il ne baisse pas artificiellement la température de l'air, mais assure une circulation via un flux d'air puissant. En mode chauffage, le revêtement métallique à l'avant de l'appareil peut devenir légèrement chaud, une utilisation prudente est donc recommandée.

Pesant moins de 3 kilogrammes (environ 2,7 kg) et mesurant 58 centimètres de haut, cet appareil est très mobile. Il est facile à déplacer d'une pièce à l'autre et n'occupe pas d'espace inutile dans l'intérieur. Actuellement, cet appareil intelligent est estimé à environ 499 dollars sur le marché international.