La NASA commence l'assemblage de la fusée SLS pour une mission historique sur la Lune

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) des États-Unis a entamé le processus d'assemblage de l'immense fusée Space Launch System (SLS) pour la mission Artemis III, visant à ramener l'humanité sur la surface lunaire. Ce processus, lancé au Kennedy Space Center, devrait marquer une nouvelle ère dans l'exploration spatiale. Une fois les préparatifs de la mission Artemis II terminés, les ingénieurs ont concentré leurs efforts sur la troisième étape. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Actuellement, les spécialistes ont commencé à installer les premiers segments du propulseur à poudre gauche de la fusée dans le Vertical Assembly Building (VAB). Les autres pièces, livrées par train en juin, sont en cours d'inspection et reçoivent des couches de protection spéciales. Ensuite, tous les éléments seront installés progressivement sur la plateforme de lancement mobile. Il est à noter que cette plateforme a été modernisée sur la base de l'expérience des missions précédentes.

Améliorations techniques et tests

L'assemblage de l'étage central de la fusée se poursuit également activement. Alors que le réservoir principal a été assemblé avec le compartiment moteur en mai, les deux premiers moteurs RS-25 ont été livrés au centre spatial en juin. Après l'arrivée des deux autres moteurs, la partie centrale sera complète et intégrée au système global. Les experts de la NASA contrôlent la fiabilité de chaque composant à plusieurs reprises.

Parallèlement, des étapes importantes ont été franchies dans la préparation du vaisseau spatial Orion. Les ingénieurs ont terminé l'installation du bouclier thermique du vaisseau. Ce bouclier se compose de 186 blocs fabriqués en matériau Avcoat. Basée sur les données recueillies lors de la mission Artemis I, la conception du bouclier a été améliorée, augmentant sa capacité à résister aux températures élevées lors de la rentrée atmosphérique.

Un pas vers l'avenir : Artemis III et IV

Dans le cadre essentiel du processus de préparation, des exercices à grande échelle sont organisés chaque mois au centre de contrôle des vols Rocco Petrone. Les équipes testent en pratique le remplissage de la fusée en carburant et les procédures de compte à rebours des 10 dernières minutes avant le lancement. Ces répétitions servent à réduire à zéro les erreurs potentielles lors du lancement réel.

Selon le plan de la NASA, la mission Artemis III devrait avoir lieu l'année prochaine. Au cours de ce vol, l'équipage du vaisseau Orion effectuera des tests de rendez-vous et d'amarrage avec des atterrisseurs lunaires commerciaux en orbite terrestre basse. Ces technologies serviront de base à la mission Artemis IV, prévue pour 2028, qui prévoit l'alunissage direct des astronautes.

Selon les informations d'ixbt.com, ce projet revêt une importance stratégique non seulement pour les États-Unis, mais pour l'industrie spatiale mondiale. La fusée SLS est actuellement le système de lancement le plus puissant au monde et devrait être un maillon essentiel des plans de l'humanité pour les vols vers Mars.