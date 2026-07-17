Record dans l'industrie spatiale : 67,7 milliards de dollars d'investissements attirés en six mois

L'industrie spatiale mondiale a affiché une croissance financière sans précédent au premier semestre 2026. Selon le rapport de la société d'analyse Space Capital, le montant total des investissements dans le secteur a atteint le chiffre record de 67,7 milliards de dollars. Ce chiffre est non seulement supérieur aux résultats de l'année dernière, mais il dépasse également le total des investissements enregistrés sur l'ensemble de l'année 2025. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le segment des technologies satellitaires a attiré 8,1 milliards de dollars en seulement six mois cette année, battant ses records annuels historiques. La plus grande transaction dans ce domaine a été réalisée par la société finlandaise Iceye. Cette startup, opérateur de satellites radar, a obtenu un investissement de 1,2 milliard de dollars. Ces fonds seront destinés à l'expansion de la production d'appareils pour répondre à la demande croissante des pays de l'OTAN et d'autres clients majeurs.

La course à l'IA et aux infrastructures

La plus grande partie des investissements a été consacrée à la catégorie « infrastructure », qui comprend la conception, le lancement et l'exploitation d'engins spatiaux. Rien qu'au deuxième trimestre, les entreprises de ce secteur ont réussi à attirer 20,7 milliards de dollars. Plus de la moitié de cette somme provient de la startup Prometheus, fondée par Jeff Bezos.

Prometheus se consacre au développement de modèles d'IA pour automatiser les projets d'ingénierie. Les analystes soulignent que l'intégration de l'espace et de l'IA donne naissance à une nouvelle catégorie appelée Launch+. Par exemple, Blue Origin travaille non seulement sur des lanceurs, mais aussi sur la création de centres de données (data-center) orbitaux pour pallier la pénurie de puissance de calcul sur Terre.

SpaceX et la nouvelle étape du marché

L'introduction en bourse (IPO) de SpaceX en juin est devenue l'un des événements les plus importants du marché spatial. Selon les estimations de Space Capital, l'offre publique d'actions a rapporté 85,7 milliards de dollars à l'entreprise. Actuellement, la valeur marchande de SpaceX est estimée à près de 1,8 trillion de dollars, ce qui constitue la plus grande entrée en bourse de l'histoire des sociétés de capital-risque.

Dans l'ensemble, le volume des transactions de sortie (exit) des investisseurs des entreprises spatiales au deuxième trimestre a atteint 90,4 milliards de dollars. L'IPO réussie de HawkEye 360 en mai y a également contribué de manière significative. Cependant, réussir dans ce secteur reste un processus complexe.

Selon les statistiques, sur 722 entreprises spatiales d'infrastructure ayant reçu des investissements initiaux depuis 2009, seules 19 ont atteint les stades avancés de développement (série E). Aujourd'hui, les principaux « goulots d'étranglement » dans la levée de capitaux se sont déplacés vers les étapes tardives de croissance des entreprises, c'est-à-dire entre les cycles D et E.