Mac Allister s'exprime ouvertement sur l'avenir de Messi

Alors que l'équipe nationale d'Argentine se prépare pour la finale de la Coupe du Monde 2026, Lionel Messiet son avenir en sélection reviennent au centre des discussions. Alexis Mac Allister n'a pas caché que ses coéquipiers souhaitent voir le capitaine de 39 ans sur le terrain le plus longtemps possible.

Cependant, seul Messi peut prendre la décision finale.

« C'est une décision personnelle »

On a demandé à Mac Allister si les joueurs de l'équipe tentaient de convaincre Messi de rester en sélection.

« C'est une situation complexe. En fin de compte, c'est son affaire personnelle. Je ne sais pas s'il a pris une décision définitive ou non », a déclaré le milieu de terrain au média DSPORTS.

Selon lui, les joueurs argentins n'ont pas non plus d'informations précises sur les projets futurs du capitaine.

Messi fait toujours la différence à 39 ans

Mac Allister a souligné que, malgré son âge, Messi continue d'avoir un impact majeur sur le jeu de l'équipe.

« Si Leo n'a pas encore pris de décision, nous lui répétons toujours qu'à son âge, il fait encore la différence sur le terrain. C'est très important pour nous », a ajouté le joueur.

À 39 ans, Messi est sur le point de disputer une nouvelle finale de Coupe du Monde. Son expérience, son leadership et son habileté dans les moments décisifs restent d'une grande importance pour l'Argentine.

Ses coéquipiers veulent que Messi reste

Mac Allister a souligné que jouer dans la même équipe que Messi revêt une signification particulière pour les footballeurs argentins.

« Jouer avec Messi signifie beaucoup pour nous. Nous espérons qu'il restera le plus longtemps possible, mais nous verrons ce qui se passera en pratique », a-t-il ajouté.

Ainsi, l'équipe respecte la décision de Messi, tout en espérant qu'il poursuive son aventure en sélection.

Une finale historique contre l'Espagne

Lors de la finale de la Coupe du Monde 2026, l'Argentine affrontera l'équipe nationale d'Espagne le 19 juillet.

Ce match pourrait être le dernier de Messi en Coupe du Monde. Cependant, le joueur n'a pas encore annoncé sa décision officielle concernant son avenir en équipe nationale.

Désormais, toute l'attention est portée sur la finale : Messi pourra-t-il mener l'Argentine vers un nouveau titre mondial ?