Une nouvelle ère pour l'énergie nucléaire : Valar Atomics valorisée à 6 milliards de dollars

La startup Valar Atomics, spécialisée dans le développement de petits réacteurs modulaires (SMR), est sur le point de conclure son prochain cycle d'investissement. Selon TechCrunch et The Information, l'entreprise basée à El Segundo, en Californie, vise une valorisation de 6 milliards de dollars. Ce tour de table devrait être mené par le célèbre fonds de capital-risque Sequoia. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique. rapporte.

Valar Atomics prévoit de lever un total d'un milliard de dollars, dont une partie a déjà été obtenue lors de cycles précédents avec des conditions de valorisation plus faibles. Selon Bloomberg, en mars, l'entreprise avait levé 450 millions de dollars (dont 340 millions en fonds propres et 110 millions en dette) pour une valorisation de 2 milliards de dollars. Actuellement, dans le contexte de la croissance rapide de l'intelligence artificielle (AI), la pratique consistant à investir à différents stades avec des valorisations variables devient courante.

L'alliance entre l'intelligence artificielle et l'énergie nucléaire

La raison de cette croissance rapide de l'entreprise réside dans les besoins énergétiques massifs des centres de données (data-centers) dédiés à l'intelligence artificielle. Récemment, Valar Atomics a démontré les capacités pratiques de sa technologie en alimentant une puce AI de NVIDIA avec son petit réacteur. Après ce test réussi, les deux entreprises ont annoncé un partenariat pour alimenter les futurs centres de données avec de l'énergie nucléaire.

À l'heure actuelle, les réseaux électriques traditionnels peinent à répondre aux besoins croissants des centres de données. La mise en service de nouvelles capacités peut prendre des années. C'est pourquoi les réacteurs modulaires, assemblés en usine, compacts et moins coûteux, sont considérés comme la solution optimale pour les géants de la technologie. Valar Atomics base sa technologie sur un réacteur à gaz à haute température refroidi à l'hélium.

Concurrence et obstacles juridiques

Valar Atomics n'est pas seule sur ce marché. Plusieurs acteurs influents sont actifs dans le segment des SMR :

TerraPower — un projet soutenu par Bill Gates ;

— un projet soutenu par Bill Gates ; Kairos Power — une entreprise développant des réacteurs pour des clients industriels et technologiques ;

— une entreprise développant des réacteurs pour des clients industriels et technologiques ; NuScale Power — le seul fabricant aux États-Unis à avoir reçu l'approbation officielle des organismes de réglementation pour son design ;

— le seul fabricant aux États-Unis à avoir reçu l'approbation officielle des organismes de réglementation pour son design ; Anduril et Palantir les fondateurs investissent également activement dans ce secteur.

Néanmoins, le secteur est confronté à des obstacles bureaucratiques sérieux. L'année dernière, Valar Atomics a poursuivi la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis (NRC). L'entreprise conteste l'application d'exigences de licence complexes et prolongées, normalement destinées aux grandes centrales nucléaires, à ses petits réacteurs de test. Les parties travaillent actuellement à trouver un accord.

Pour des régions où la stabilité énergétique est cruciale, ces petits réacteurs modulaires pourraient constituer une solution intéressante à l'avenir. Alors que la construction de grandes centrales nucléaires traditionnelles nécessite beaucoup de temps et de capitaux, les technologies SMR permettent de fournir de l'énergie rapidement là où les besoins sont les plus élevés. Cependant, la date à laquelle la production industrielle de centaines de réacteurs, telle que prévue par Valar Atomics, sera mise en place reste incertaine.