OpenAI présente de nouveaux outils Codex pour les employés de bureau

OpenAI a annoncé une nouvelle série de fonctionnalités pour sa plateforme Codex afin d'attirer les utilisateurs professionnels. Ces outils agents visent à accroître la productivité au travail et, selon un rapport publié par l'entreprise, l'utilisation de Codex s'est étendue bien au-delà de la programmation. Actuellement, le nombre d'utilisateurs actifs hebdomadaires de la plateforme dépasse les 5 millions, soit six fois plus qu'en février. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

Dans le cadre de ces nouvelles fonctionnalités, OpenAI a lancé six plugins spécialisés. Ils sont destinés à des domaines tels que l'analyse de données, la production créative, les ventes, la conception de produits, la recherche sur les actions et la banque d'investissement. Chaque plugin inclut les intégrations, les instructions et le contexte nécessaires pour effectuer des tâches professionnelles spécifiques. Cela permet à Codex de modéliser presque entièrement le flux de travail d'un spécialiste.

OpenAI a également introduit la nouvelle fonction Sites. Grâce à cette fonction, Codex peut présenter ses résultats de travail non pas sous forme de simple fichier, mais sous forme de site web interactif. Des partenariats ont été établis avec des entreprises telles que Wix, Base44, Replit, Lovable, Figma et Emergent pour soutenir le projet. De plus, la fonction Annotations permet aux utilisateurs de mettre en évidence certaines parties d'un document pour donner des instructions plus précises.

Ces nouveautés ont été annoncées trois semaines après la création d'une coentreprise appelée OpenAI Deployment Company. Cette entité a levé plus de 4 milliards de dollars auprès de sociétés d'investissement mondiales, avec pour objectif principal d'intégrer profondément les technologies d'OpenAI dans les infrastructures commerciales du monde entier. L'entreprise rivalise désormais avec des concurrents comme Anthropic, non seulement pour les utilisateurs individuels, mais aussi sur le marché des grandes entreprises.