Le télescope James Webb détecte du méthane dans la comète interstellaire 3I/ATLAS

·39·Technologie
Le télescope James Webb détecte du méthane dans la comète interstellaire 3I/ATLAS

Le télescope spatial James Webb a détecté pour la première fois du méthane gazeux directement dans la comète interstellaire 3I/ATLAS. Les observations montrent que la composition chimique de cet objet diffère considérablement de la plupart des comètes du système solaire et reflète les conditions lors de la formation d'autres systèmes planétaires. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les chercheurs ont utilisé l'instrument MIRI (Mid-Infrared Instrument) du télescope. Les observations ont été effectuées en décembre 2023, alors que la comète passait au plus près du Soleil et s'en éloignait à une distance de 329 à 379 millions de kilomètres. La découverte de méthane est cruciale pour les astronomes, car ce gaz a tendance à se sublimer rapidement à partir de son état glacé.

Les scientifiques émettent l'hypothèse qu'une grande partie du méthane présent dans 3I/ATLAS est restée cachée sous la surface du noyau pendant longtemps et n'a commencé à se libérer qu'une fois que la chaleur solaire a atteint les couches profondes. Il a également été confirmé que la teneur en dioxyde de carbone (CO2) dans la comète est nettement supérieure à celle de la vapeur d'eau.

Associées à la forte concentration d'azote identifiée précédemment, ces données indiquent que l'objet s'est formé dans un environnement totalement différent de notre système planétaire. Essentiellement, 3I/ATLAS préserve une « empreinte » chimique d'un autre système stellaire datant d'il y a des milliards d'années.

À ce jour, les astronomes n'ont pu étudier en détail que deux comètes interstellaires : 2I/Borisov, découverte en 2019, et cette 3I/ATLAS. Les capacités du télescope James Webb permettent d'analyser de tels objets uniques avec une précision qui était impossible il y a quelques années.

James WebbEspaceAstronomieComèteNASA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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