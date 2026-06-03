La Russie lancera sa propre lithographie 130 nm pour puces d'ici 2027

Le premier vice-Premier ministre de la Fédération de Russie, Denis Mantourov, a annoncé que la première machine de lithographie domestique du pays, capable de produire des puces selon le procédé 130 nm, sera créée l'année prochaine. Il l'a déclaré dans une interview accordée à Kommersant. Ixbt.com rapporte .

Selon Mantourov, compte tenu du fait que la Russie ne pourra pas utiliser d'équipements étrangers de lithographie et de traitement des plaquettes de silicium dans un avenir proche, elle est contrainte de se concentrer sur ses propres technologies en ingénierie microélectronique. Cela est considéré comme le seul moyen d'assurer l'indépendance stratégique.

Il est à noter qu'une machine de lithographie basée sur la technologie 350 nm a été produite en Russie l'année dernière. Le plan pour l'année prochaine consiste à réduire cet indicateur à 130 nm. « Ce sera notre propre équipement, indépendant de quiconque », a ajouté Denis Mantourov.

En outre, des informations indiquent que la Russie développe un microscope spécialisé pour la fabrication de micropuces afin de remplacer celles de la marque japonaise Hitachi. Par ailleurs, 2 milliards de roubles ont été alloués pour remplacer trois appareils occidentaux utilisés dans la production de puces.