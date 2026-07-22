Anthropic paiera 1,5 milliard de dollars pour droits d'auteur : un accord record dans l'histoire des États-Unis

L'un des plus grands procès dans le monde de l'intelligence artificielle a pris fin. Anthropic, le développeur du chat-bot Claude, a accepté de payer 1,5 milliard de dollars de dommages et intérêts pour violation des droits d'auteur. Cet accord, approuvé par un tribunal fédéral américain, est enregistré comme la plus grande compensation liée à la propriété intellectuelle dans l'histoire du pays. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cette décision a été prise sur la base d'un recours collectif déposé en 2024 par les écrivains Andrea Bartz, Charles Graeber et Kirk Wallace Johnson. Les auteurs ont accusé Anthropic d'avoir utilisé sans autorisation des centaines de milliers de livres pour entraîner son modèle Claude. Selon les plaignants, la base du modèle économique de l'entreprise reposait sur l'appropriation massive d'œuvres protégées par le droit d'auteur.

Au cours du procès, il a été établi qu'Anthropic avait effectivement obtenu illégalement des millions de livres via des bibliothèques « fantômes » telles que LibGen et PiLiMi. Cependant, le tribunal a souligné un point important : l'utilisation de livres pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle correspond au principe du « fair use » (usage équitable) dans la législation américaine. Néanmoins, les parties ont préféré parvenir à un accord amiable.

Montant de l'indemnisation et paiements aux auteurs

Selon les termes de l'accord, les fonds alloués seront répartis entre environ 500 000 œuvres. Cela signifie une moyenne de 3 000 dollars par œuvre. Il convient de noter que ce montant est près de quatre fois supérieur à l'indemnisation maximale prévue par la loi pour violation délibérée du droit d'auteur.

Aparna Sridhar, représentante d'Anthropic, a exprimé la satisfaction de l'entreprise quant à la conclusion de ce procès. Selon elle, plus de 91 % des auteurs et éditeurs éligibles ont déjà manifesté leur souhait de recevoir leur part. Les paiements seront versés aux créateurs dont les œuvres ont été trouvées dans les bibliothèques illégales mentionnées ci-dessus.

Impact sur l'industrie de l'intelligence artificielle

Bien que 1,5 milliard de dollars semble être une somme colossale, on ne s'attend pas à ce que cela soit un coup dur pour Anthropic. L'entreprise avait été valorisée à 183 milliards de dollars après ses derniers tours de table. Actuellement, elle se prépare à une introduction en bourse (IPO) avec une valorisation de 1 000 milliards de dollars. Auparavant, l'entreprise avait exprimé ses inquiétudes quant au fait que de telles amendes pourraient être « catastrophiques » pour ses activités.

Cet événement marque une nouvelle étape dans la régulation des relations entre l'intelligence artificielle et le droit d'auteur dans le monde entier. Pour les utilisateurs et les créateurs de contenu, c'est un signal important, car les géants technologiques mondiaux seront désormais contraints de prendre davantage en compte les intérêts financiers des auteurs lors de la constitution de leurs bases de données.