L'ancienne star de l'équipe nationale de Colombie et du Real Madrid, James Rodríguez, est devenue un agent libre de manière inattendue. Le club américain de Minnesota United a officiellement annoncé la fin de sa collaboration avec le milieu de terrain expérimenté. Cette décision a surpris la communauté du football, car l'aventure du joueur en MLS n'a duré que six mois. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, le représentant de la Conférence Ouest a décidé de ne pas lever l'option de prolongation du contrat du joueur. Sur ses réseaux sociaux, le club a remercié James Rodríguez et a publié une photo d'adieu. Ainsi, l'un des meneurs de jeu les plus célèbres du football mondial est contraint de chercher une nouvelle équipe.

Grandes attentes et résultats modestes

James Rodríguez avait rejoint Minnesota United en février 2026 après avoir résilié son contrat avec le club mexicain de León. L'arrivée du double vainqueur de la Ligue des champions avait suscité un grand enthousiasme aux États-Unis. La direction du club espérait que son expérience servirait d'exemple aux jeunes joueurs et porterait le jeu de l'équipe à un niveau supérieur.

Cependant, au cours de ses six mois d'activité, la star colombienne n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire. Selon les statistiques, il a disputé un total de 8 matchs sous le maillot de Minnesota, dont seulement 3 en tant que titulaire. Bien qu'il n'ait pas réussi à marquer, il a tout de même délivré deux passes décisives.

Les raisons principales du départ

La direction et le staff technique du club ont émis des doutes sur la condition physique et la régularité de James sur le terrain. Dans une ligue basée sur la puissance physique et la vitesse comme la MLS, il était difficile pour le milieu de terrain de 33 ans de maintenir un rythme élevé. De plus, la révision de la masse salariale et des quotas de joueurs étrangers par Minnesota United a également influencé cette décision.

Néanmoins, au sein du vestiaire, Rodríguez s'est comporté comme un vrai professionnel. Ses coéquipiers ont souligné qu'il donnait des conseils aux jeunes lors des entraînements et partageait son savoir-faire. Mais dans le football professionnel, où les résultats priment, son manque d'impact sur le terrain a été la cause principale de ce départ.

Cette instabilité dans la carrière de James Rodríguez inquiète les fans. Le joueur, qui a évolué dans des clubs prestigieux comme le Real Madrid, le Bayern Munich, Porto et Everton, ne parvient plus à s'installer durablement dans une équipe ces dernières années. Sa prochaine destination reste inconnue, mais son statut d'agent libre lui permet de rejoindre n'importe quel championnat.