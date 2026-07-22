Skyworth présente le téléviseur ultra-fin Q9H Wallpaper TV, aussi mince qu'une pièce de monnaie

Le géant technologique chinois Skyworth a lancé son nouveau modèle phare, le Q9H Wallpaper TV, visant à révolutionner le marché des téléviseurs. Cet appareil attire l'attention des experts non seulement par ses capacités techniques, mais aussi par son design inhabituel. La principale caractéristique du nouveau modèle est l'extrême finesse de son châssis : le fabricant le compare à l'épaisseur d'une pièce de monnaie posée sur la tranche. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, l'épaisseur du châssis du Skyworth Q9H n'est que de 27,9 millimètres. Cette dimension permet de fixer le téléviseur au mur de manière presque invisible, comme un tableau ou un panneau décoratif. L'apparence de l'appareil s'inspire des rouleaux de papier chinois traditionnels (svitok), et son module inférieur argenté lui confère une touche d'élégance.

Technologie iPhone et image de haute qualité

135 processus technologiques différents ont été utilisés pour créer le revêtement extérieur du téléviseur. Il est à noter que pour la peinture de l'appareil, la marque japonaise Okuno, utilisée par Apple pour la production des smartphones iPhone, a été choisie. Cela porte l'apparence et la durabilité de l'appareil à un nouveau niveau.

En ce qui concerne la qualité de l'image, le modèle Q9H est équipé de l'Ultra panel de la firme. Il prend en charge la résolution 4K et un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 170 Hz. L'appareil dispose d'une couverture colorimétrique BT.2020, obtenue grâce aux capacités propres du panneau sans technologies d'éclairage supplémentaires. Cela garantit la naturalité et la profondeur des couleurs.

Système Harman et matériel

Le système audio du nouveau téléviseur mérite également des éloges particuliers. Les ingénieurs de Skyworth ont intégré le système audio Harman Cinema System 4.2.2. Sa puissance de crête atteint 410 W, ce qui évite aux utilisateurs d'avoir à acheter une barre de son séparée. Une telle acoustique puissante peut créer une atmosphère de cinéma même dans de grandes pièces.

La partie matérielle interne de l'appareil répond également aux exigences modernes :

4 GB de mémoire vive (RAM) pour un fonctionnement fluide du système ;

128 GB de mémoire flash interne pour stocker les applications et le contenu ;

Un processeur haute performance.

Actuellement, le Skyworth Q9H Wallpaper TV est en vente sur le marché chinois. Les prix varient selon la taille de l'écran : la version 75 pouces est estimée à environ 2200 dollars, le modèle 85 pouces à 3250 dollars, et la variante géante de 100 pouces à environ 4900 dollars. Ce modèle devrait apparaître sur les marchés mondiaux, y compris en Asie centrale, dans un avenir proche.