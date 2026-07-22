Fédération Internationale de l'Histoire et des Statistiques du Football — IFFHS Lionel Messia été reconnu comme le meilleur joueur. L'organisation a souligné que cette décision ne repose pas sur la popularité ou des préférences personnelles, mais sur les indicateurs statistiques du joueur.

Les performances de l'attaquant argentin de 39 ans lors de la Coupe du Monde 2026 ont également joué un rôle clé dans cette évaluation. Messi a mené l'équipe nationale d'Argentine jusqu'en finale lors de son sixième Mondial.

« Ce n'est pas une opinion personnelle »

En expliquant sa décision, la commission de l'IFFHS a indiqué que seuls les chiffres et les statistiques officielles ont été pris en compte.

«Lionel Messi — le meilleur joueur selon l'IFFHS. Ce n'est pas une évaluation basée sur l'opinion ou la réputation de quelqu'un, mais sur des faits incontestables dictés par les chiffres », a déclaré l'organisation.

Ainsi, la fédération a noté que ce ne sont ni le nom ni le statut de Messi dans le football, mais ses résultats sur le terrain qui ont été décisifs.

Leader même lors de son sixième Mondial

Coupe du Monde 2026 Lionel Messia disputé son sixième Mondial en carrière. Il a atteint le match décisif avec l'équipe nationale d'Argentine et a participé aux huit rencontres du tournoi.

L'attaquant expérimenté a réalisé durant le tournoi :

8 buts marqués ;

4 passes décisives ;

un total de 12 actions décisives.

Ces résultats ont démontré qu'à 39 ans, Messi reste la figure centrale des attaques de son équipe nationale.

Deuxième place au classement des buteurs derrière Mbappé

Messi a terminé deuxième au classement des buteurs de la Coupe du Monde 2026 avec huit buts.

La première place est revenue à l'attaquant de l'équipe de France, Kylian Mbappé, qui a trouvé le chemin des filets à 10 reprises durant le tournoi.

Bien que Messi soit derrière Mbappé en nombre de buts, il s'est distingué par ses passes décisives et son influence sur le jeu collectif.

La victoire a manqué en finale

L'équipe nationale d'Argentine a atteint la finale du tournoi, mais n'a pas réussi à décrocher le titre lors du match décisif.

Malgré cela, les statistiques personnelles de Messi lors du tournoi ont été jugées excellentes par l'IFFHS. La fédération a pris en compte ses buts, ses passes, le nombre de matchs et sa contribution aux résultats de l'équipe.

Une nouvelle reconnaissance à 39 ans

Messi a remporté de nombreux trophées collectifs et individuels au cours de sa carrière. Cette distinction de l'IFFHS confirme qu'il continue de performer à un haut niveau malgré son âge.

Avec huit buts et quatre passes décisives lors de sa sixième Coupe du Monde, les projets futurs du joueur restent l'une des questions principales pour les fans.