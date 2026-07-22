La fresque en hommage à Ferran Torres à Barcelone vandalisée : une protestation politique ?

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La fresque en hommage à Ferran Torres à Barcelone vandalisée : une protestation politique ?

Les rues de Barcelone se sont réveillées avec un acte de vandalisme inattendu. La fresque murale monumentale en hommage à Ferran Torres, attaquant du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne, a été recouverte de peinture par des inconnus. Cet incident survient quelques jours après que le joueur est devenu un héros national en marquant le but de la victoire en finale de la Coupe du Monde. C'est ce que rapporte Goal.com. rapporte.

Comme on le sait, Ferran Torres a offert l'or à l'Espagne en inscrivant le but décisif contre l'Argentine lors de la finale de la Coupe du Monde 2026 au MetLife Stadium de New Jersey. Après cette victoire historique, le célèbre artiste de rue "TV Boy" avait créé une œuvre immortalisant ce moment de gloire dans la rue Escorial, au cœur du quartier de Gràcia à Barcelone.

Tensions politiques et vandalisme

Selon le journal Mundo Deportivo, quelques heures seulement après son achèvement, la fresque a été entièrement recouverte de peinture blanche mercredi matin. L'œuvre représentait Ferran Torres embrassant la Coupe du Monde sous le maillot de la sélection espagnole. Il est rapporté que cela a suscité une vive opposition de la part de certains militants catalans.

Les vandales n'ont pas seulement détruit la peinture, ils ont également laissé des inscriptions contre l'unité de l'Espagne, exigeant la reconnaissance des équipes sportives catalanes. Cet acte semble être le résultat de tensions politiques et sportives profondes plutôt qu'un simple acte de délinquance. La célébration du titre mondial de l'Espagne a été accueillie de manière contrastée par les partisans de l'indépendance en Catalogne.

Ferran Torres a propulsé les "Matadors" au sommet en marquant à la 106e minute, durant les prolongations. Cependant, ses déclarations et son comportement lors de la parade triomphale à Madrid ont également suscité une vague de critiques. Parmi les supporters locaux, le succès d'un joueur du FC Barcelone sous le drapeau espagnol n'a pas été célébré par tous.

La police municipale et les autorités compétentes ont ouvert une enquête sur cet incident. L'artiste "TV Boy" n'a pas encore réagi à la destruction de son œuvre. Cet événement souligne une fois de plus la fragilité de la frontière entre sport et politique en Espagne, ainsi que l'importance des questions d'identité régionale.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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