SpaceX Gigabay : Une usine massive de 116 mètres s'élève

Au spatioport de Starbase au Texas, SpaceX construit rapidement sa nouvelle super-usine Gigabay, conçue pour l'assemblage et la remise en état rapide des vaisseaux Starship. En un mois seulement, la structure a considérablement grandi : le bâtiment a atteint une hauteur de 116 mètres (380 pieds), et sa charpente en acier est désormais clairement visible à des kilomètres à la ronde. Ixbt.com rapporte .

De nouvelles photos prises le 2 juin montrent des dizaines de grues en action et les façades du bâtiment en cours de bardage. Pendant ce temps, la structure continue de s'élever. Une flotte caractéristique d'Elon Musk — des dizaines de véhicules électriques Cybertruck — est rassemblée autour du chantier.

D'immenses fresques représentant Starship sur Mars sont apparues sur les bâtiments adjacents. Cela symbolise les grandes ambitions de l'entreprise de coloniser la planète rouge et de réaliser des vols spatiaux entièrement réutilisables.

Le projet Gigabay est conçu pour augmenter considérablement la capacité de production de Starship. Cela permettra à SpaceX de passer à la production en série de fusées, de réduire les coûts de lancement et d'accélérer significativement l'accès à l'espace.